Пятая вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России

Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н". Это стало известно благодаря информации из государственного реестра лекарственных средств.
Известно. что препарат разработали в центре "Вектор" Новая вакцина отличается от предыдущей некоторыми технологическим особенностями производства.
Вакцина создана на основе пептидных антигенов для профилактики коронавируса. Дата государственной регистрации - 26 августа 2021 года.
Как написано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.
Побочные реакции после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" — боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко — отек Квинке.
Препарат может использоваться для профилактики COVID-19 среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.
Сейчас в России для прививки доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".