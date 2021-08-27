Пятая вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России
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Пятая вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России

8:48:488/27/2021Фото: pixabay
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Как написано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.

пробирки, анализы
Препарат разработали в центре "Вектор"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н". Это стало известно благодаря информации из государственного реестра лекарственных средств.
Известно. что препарат разработали в центре "Вектор" Новая вакцина отличается от предыдущей некоторыми технологическим особенностями производства.

Вакцина создана на основе пептидных антигенов для профилактики коронавируса. Дата государственной регистрации - 26 августа 2021 года.

Как написано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.

Побочные реакции после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" — боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко — отек Квинке.

Препарат может использоваться для профилактики COVID-19 среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.

Сейчас в России для прививки доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

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