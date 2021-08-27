«Эпиваккорона-Н»: категорические противопоказания и побочные эффекты
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«Эпиваккорона-Н»: категорические противопоказания и побочные эффекты

8:56:598/27/2021Фото: pixabay
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Вакцину вводят пациенту в дозе 0,5 миллилитра.

Рассказываем о побочках на вакцину
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Пятая вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России

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Новый препарат для вакцинации от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» нужно вводить с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Так описано в инструкции к применению препарата. Напомним, пятая вакцина от коронавируса зарегистрирована Минздравом России 26 августа 29021 года.

Отмечается, что вакцину вводят пациенту в дозе 0,5 миллилитра. При невозможности ввести препарат в верхнюю треть наружной части плеча укол будут делать в латеральную широкую мышцу бедра.

Среди побочных эффектов после введения в организм «ЭпиВакКороны-Н» может быть боль в точке укола, кратковременное повышение температуры и в более редких случаях — отек Квинке.

Напомним, 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. До четверга, 26 августа, в стране были зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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