«Эпиваккорона-Н»: категорические противопоказания и побочные эффекты

Новый препарат для вакцинации от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» нужно вводить с интервалом не менее двух недель в область дельтовидной мышцы. Так описано в инструкции к применению препарата. Напомним, пятая вакцина от коронавируса зарегистрирована Минздравом России 26 августа 29021 года.
Отмечается, что вакцину вводят пациенту в дозе 0,5 миллилитра. При невозможности ввести препарат в верхнюю треть наружной части плеча укол будут делать в латеральную широкую мышцу бедра.
Среди побочных эффектов после введения в организм «ЭпиВакКороны-Н» может быть боль в точке укола, кратковременное повышение температуры и в более редких случаях — отек Квинке.
Напомним, 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. До четверга, 26 августа, в стране были зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».