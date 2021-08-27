Какие страны принимают россиян с вакциной Спутник V: список

В августе 2021-го первой отечественной вакцине «Спутник V» исполнился ровно год. Она успела доказать свою эффективность в борьбе с коронавирусом и безопасность, даже при введении пожилым людям.
«Спутник V» одобрили около 70-ти стран мира, но с въездом туда российских туристов не всё так просто. На конец лета 2021-го 40 стран открыли свои двери для приёма гостей из России. Самое распространённое условие посещения – наличие справки об отрицательном ПЦР-тесте. И только единицы стран позволяют заменить тестирование на сертификат о вакцинации «Спутником V».
Европа и «Спутник»
Основные страны Европы не готовы принимать туристов из России, и основная причина – отсутствие одобрения «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения. Во многом на решение ВОЗ влияет позиция EMA – Европейского агентства лекарственных средств. Больше полугода оно изучает «Спутник» и не спешит рекомендовать его европейцам.
Отсутствие одобрения EMA не мешает отдельным государствам Европы разрешить у себя применение «Спутника V». Среди представителей Евросоюза на это пошли Венгрия и Словения.
Те, кто вакцинировался «Спутником» в Венгрии, получают сертификаты европейского образца. Однако принимать ли людей с таким документом – каждая страна решает самостоятельно.
Вместо ПЦР – сертификат
Одним странам достаточно единственного теста, другие требуют нескольких. От этой необходимости в некоторых странах россиян избавляет сертификат о вакцинации. Предоставлять его нужно на английском языке, но благодаря QR-коду, подойдёт и распечатка с «Госуслуг».
Заранее загрузить сертификат о прививке на сайт Cyprus Flight Pass понадобится перед полётом на Кипр. Португалия российских туристов на материке не ждёт, а вот остров Мадейра для них открыт – если есть вакцинация.
«Спутник V» открывает россиянам «простой» путь в Египет, главное, не забыть оформить визу. Вакцинированный может обойтись без ПЦР при посещении Хорватии, Черногории, Болгарии, Марокко, Румынии, Грузии, Армении, Белоруссии, Иордании, Таджикистана, Молдовы, Монголии и Словении. С 1-го сентября для привитых «Спутником» открывается Македония.
Популярная у туристов Турция готова обойтись без ПЦР, встречая привитых любой российской вакциной, будь то даже «Ковивак» или «Эпиваккорона».
Без прививки не попасть
Вакцинацию «Спутником V» не заменить тестами ПЦР при посещении Венгрии. Зато туристы отмечают, что дата прививки не играет роли – вторая доза может быть введена хоть за день до вылета. Это при том, что большинство стран признают сертификат только через 14 дней после второго укола, чтобы успели сформироваться антитела.
Маврикий отправляет туристов без вакцинации на двухнедельный карантин. В комнате отеля придётся сидеть за свой счёт. Привитые «Спутником V» получают возможность отдохнуть в «курортном пузыре». Для них выделены специальные территории с пляжами и бассейнами. С 1 октября власти Маврикия планируют смягчить эти меры для вакцинированных, разрешив им свободно передвигаться по курортам.