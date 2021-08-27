Одышка при ковид: причина и о чем сигнализирует?
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27.08
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Одышка при ковид: причина и о чем сигнализирует?

9:53:338/27/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Даже после лечения одышка может сохраняться до 8-ми месяцев.

Без лечения множество клеток лёгких успевает погибнуть
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Коронавирусная инфекция не всегда проходит бесследно для организма. Иногда бороться с осложнениями приходится многие месяцы. Первой и основной целью коронавируса становятся лёгкие. В результате местный иммунитет падает и развивается пневмония.
Помимо пневмонии, существует несколько видов поражения лёгких при коронавирусе. И каждый раз индикатором становится одышка, нередко сопровождаемая лихорадкой и бледностью кожи. Иногда эти симптомы возникают в начале или середине заболевания, но чаще обнаруживаются к 14-му дню.
Матовое стекло
Вдыхаемый возбудитель быстро спускается по дыхательным путям в альвеолы – белковые пузырьки для воздуха. Там он приникает в клетки, заставляя их копировать вирус. Иммунитет бурно реагирует на такую деятельность. «Война» в альвеолах вызывает их воспаление и заполнение жидкостью. В лёгких остаётся всё меньше места для воздуха, в результате страдает газообмен.
Кислородное голодание заставляет организм пытаться вдохнуть больше воздуха. У человека начинается одышка в состоянии покоя, она резко увеличивается при физической активности.
Частые циклы дыхания – повод проверить лёгкие с помощью компьютерной томографии. Их повреждения будут выглядеть на снимке, как мутные участки. Медики называют явление «матовое стекло». При серьёзном ущербе отдельные очаги срастаются в крупные области.
Пневмофиброз
Иногда заполнение альвеол жидкостью долгое время не проявляет себя. Без лечения множество клеток лёгких успевает погибнуть. Зазоры в воздушной ткани организм пытается быстро «залатать» соединительной. На КТ такое явление напоминает мостовую, выложенную булыжником.
Белковые рубцы совершенно не годятся для газообмена. Большая фиброзная площадь в лёгких провоцирует дефицит кислорода. В результате у человека падает сатурация и начинается та же одышка.
Небольшие участки фиброза постепенно восстанавливаются сами, если организм молодой и крепкий. Ущерб выше 25% требует лечения, назначаемого врачом. Иногда необходима госпитализация и дополнительные поставки кислорода в организм.
Надрывы лёгких
Ещё один вид поражения лёгких медики заметили во время второй и третьей волн коронавируса. Воспалительные процессы могут создать условия для скопления воздуха между тканью лёгкого и его оболочкой плеврой. Это вызывает спадание воздушных участков с последующими их надрывами.
Явлению чаще подвергаются люди с хроническими заболеваниями лёгких и многолетние курильщики.
Как восстановиться
Даже после лечения одышка может сохраняться до 8-ми месяцев, особенно у пожилых людей. Но исследования доказали, что лёгкие способны регенерировать самостоятельно. И в этом их можно и нужно поддержать.
Отказываться от медикаментов, назначенных врачом, нельзя. Важно довести курс лечения до конца. После коронавируса нужно исключить стрессовые ситуации, нагрузки чередовать с отдыхом. Ночной сон должен длиться не меньше 7-8 часов.
Физическая активность пойдёт только на пользу. Но она не должна быть избыточной: хорошим выбором станут прогулки, лечебная гимнастика, дыхательные упражнения.
Питание должно быть полноценным, без диет и ограничений. При этом переедать, налегая на жареную, копченую и сладкую пищу, тоже не стоит.

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