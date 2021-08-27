13-летняя девочка скончалась в поезде Анапа-Екатеринбург

Страшное ЧП произошло вчера, 26 августа, рано утром в поезде сообщением Анапа- Екатеринбург. По предварительным данным, там, прямо в пути скончалась 13-летняя девочка. Как стало известно, она ехала вместе с родителями. На станции Каменск-Уральский на место ЧП сразу же прибыла следственно-оперативная группа. Они все осмотрели и пришли к выводу, что смерть девочки не носит криминальный характер.
Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия.