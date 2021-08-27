Какими будут ворота в горпарк Бердска в 2020 году: Смотрите первое фото

Стало известно, когда в парке Бердска появятся ворота. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" директор ГЦДиК Елена Рущикова, это произойдет в лишь в 2022 году. Центральный вход в парк будет украшен ажурными воротами с кирпичными опорами и фонарями.
Напомним, в городском парке Бердска продолжается установка забора. Этим занимается ООО «РСУ Сибирь». Директор компании Артем Новиков рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что сдача объекта состоится в срок - 30 августа 2021 года.
Как рассказывал "Курьер. Среда. Бердск", забор - два метра в высоту, железный, покрашен двухкомпонентной краской. Парк уже огорожен по периметру — это порядка 1200 метров, предусмотрено 6 ворот, 12 калиток. Парк будет открыт для прохода горожан. При этом по ул. Карла Маркса проложен силовой кабель, поэтому забор слегка сдвинули. Возможно, там будет тротуар.