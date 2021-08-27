Кадры из заброшенной, но жилой общаги в Бердске: Старики и семьи с детьми выживают в доме №62 по ул. К.Маркса

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась горожанка Светлана, которая прислала фотографии общежития по адресу Карла Маркса, 62 в Бердске и рассказала о том, что много лет жители не могут добиться ремонта.
- Как-то давно жильцы обращались на канал Россия 1. Снимали сюжет. Но ничего так и не делают. Дом в ужасном состоянии, на фотографиях только первый этаж. Вызывали различные службы. Они говорят, что у нас всё хорошо. Жильцы ходили и писали заявления в управляющую компанию, но никаких сдвигов, - делится в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка 27 августа.
Светлана рассказала, что даже пол в общежитии моют один раз в месяц. Иногда это происходит только после звонков жильцов. Иногда уборщица говорит, что у неё нет тряпок, поэтому она не может убраться. Она не понимает, почему проживающие в общежитии, в том числе старики и семьи с детьми, вынуждены существовать в таких условиях.
- Я купила комнату в прошлом году, и у меня до сих пор нет договора с управляющей компанией. Я даже не знаю, какие мне условия должны предоставлять.
Жильцам говорили: «Вам крышу покрыли, теперь вы еще пять лет будете за неё рассчитываться». Они обязаны проводить косметический ремонт раз в три года, но ничего не делается. Со слов проживающих, должно озеленение проводиться, но увы... Зато деньги за услуги берут, - говорит женщина.
Светлана не намерена пускать ситуацию на самотёк.
- Надо будет устроить собрание жильцов и подавать коллективное заявление. Мне самой тоже нужно составить договор и обратиться к ним. Если откажут, пойду дальше, может и до суда, - добавляет жительница Бердска.