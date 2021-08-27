Россия возобновила полеты в Чехию, Южную Корею и Доминикану
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Россия возобновила полеты в Чехию, Южную Корею и Доминикану

10:44:138/27/2021Фото: pixabay
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Но посетить эти страны смогут не все желающие.

Оперштаб снял ограничения на полеты в некоторые страны

С сегодняшнего дня, 27 августа, полностью снимает ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Соответствующее решение в середине августа принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также, сегодня вступает в силу решение об увеличении квот на регулярные рейсы в Египет.

В настоящее время ни одна авиакомпания не сообщила о дополнительном запуске рейсов в эти страны. Полеты в Прагу осуществляет «Россия» из Санкт-Петербурга, из Москвы — «Аэрофлот» и Czech Airlines. Отметим, что Чехия и Южная Корея пока закрыты для туристов. Въехать туда может только пассажир с гражданством или видом на жительство, а также направляющийся на учебу или лечение. Что касается Доминиканы, то полеты туда были открыты с начала августа, рейсы в страну выполняет только чартерная Azur Air. О своем интересе к направлению также заявлял «Аэрофлот», но пока компания не анонсировала точную дату старта полетов.

По решению оперштаба Россия с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх — с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Более того, авиакомпании смогут запустить рейсы в эти два египетских города из каждого российского региона, из которого разрешены международные полеты с частотой раз в неделю на каждом направлении.

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