Строительство новой инфекционной больницы в Новосибирской области начнётся уже в 2021 году
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Строительство новой инфекционной больницы в Новосибирской области начнётся уже в 2021 году

10:42:448/27/2021Фото: nso.ru
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Реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнёрстве (ГЧП).

Предполагается, что Городская инфекционная клиническая больница №1 переедет в современный имущественный комплекс

Губернатор Андрей Травников и первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков рассмотрели вопросы строительства современной инфекционной больницы в Новосибирской области. Рабочее совещание прошло на площадке Городской инфекционной клинической больницы №1. Новое медучреждение начнут строить уже осенью 2021 года.
Напомним, ранее с инициативой строительства новой больницы Андрей Травников обратился в правительство и Государственную Думу Российской Федерации. Предложение главы региона получило поддержку со стороны правительства РФ – в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. была внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения.

Инициативу главы региона поддержал первый зампред Госдумы Александр Жуков. Он отметил, что расположение инфекционной больницы в самом центре мегаполиса в корпусах, которым больше ста лет, абсолютно недопустимо. «Город крайне нуждается в новой инфекционной больнице. Часть расходов берёт на себя правительство Новосибирской области, часть – застройщик, но большую часть необходимо привлечь из федерального бюджета. Не сомневаюсь, что эту задачу мы решим, и как можно быстрее. Всё это – в рамках большой государственной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. COVID-19 мы переживём, но есть другие виды заболеваний, и их необходимо лечить на качественном новом оборудовании, в современной больнице».

Андрей Травников подчеркнул, что типовой проект использовать при постройке многопрофильной инфекционной больницы было невозможно. «Это – не моногоспиталь для больных с одним диагнозом, тем же коронавирусом. В этой больнице могут одновременно находится пациенты с 20 и более различными нозологиями. Поэтому пришлось разрабатывать индивидуальный проект».

Предполагается, что Городская инфекционная клиническая больница №1 переедет в современный имущественный комплекс. Больницу, отвечающую всем вызовам времени и готовую к приёму пациентов с территории всей Новосибирской области, предполагается возвести вблизи города Новосибирска – в посёлке Садовый. Больница рассчитана на 504 койко-места, её общая площадь составит около 35 тыс. кв. м. В составе комплекса планируется 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также 4 лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением. Медицинское учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Объект будет оборудован вертолётной площадкой для санитарной авиации, что позволит принимать пациентов из отдалённых районов области. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд рублей. 3 млрд планируется привлечь из средств федерального бюджета.

Реализация проекта предполагает заключение соглашения о государственно-частном партнёрстве (ГЧП). Инициатором строительства выступает инвестиционно-строительный холдинг «К1». Проект будет осуществлён совместно с АО «Газпромбанк». Уже в четвёртом квартале 2022 планируется введение больницы в эксплуатацию.

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

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