Главврач Алла Дробинская: Бердск находится в "красной зоне" по числу вакцинированных - ситуация пугающая
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Главврач Алла Дробинская: Бердск находится в "красной зоне" по числу вакцинированных - ситуация пугающая

11:01:408/27/2021Фото: пресс-центр мэрии Бердска
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Для минимального порога числа вакцинированных привить нужно еще больше 28 тысяч человек.

Дробинская рассказала о последствиях коронавируса
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Чтобы сформировать коллективный иммунитет в Бердске, минимальный порог которого составляет 51 110 человек, нужно привить еще 28 110 человек. То есть, по этому показателю, наш город находится в «красной зоне». Сейчас количество заражённых за сутки снижается, третья волна коронавируса спадает, но специалисты прогнозируют: коварный враг готовится к четвёртому броску, который он сделает осенью.  Но не все граждане относятся к этому с пониманием — они не хотят прививаться, не боятся болезни и агитируют других не делать прививки.

Главный врач Бердска Алла Дробинская лично встречается с жителями, пытаясь донести смысл реальной опасности COVID-19. Одна из них состоялась в поселке Новый. Его население составляет 5200 человек, а вакцинацию прошли всего около 700. Дробинская рассказала об опасности ковида, его осложнениях и о том, как он может влиять на детский организм. К примеру, особенность штамма третьей волны – тромбоэмболия, которая наступает неожиданно. Пациент ковидного отделения вроде идёт поправку, и вдруг в течение часа падает сатурация, человек начинает задыхаться, ИВЛ не помогает, так как микрососуды лёгких начинают забиваться микротромбами…  Далее – летальный исход…

Главный врач подчеркивает, как бы не лоббировали свою идею антипрививочники, печальный факт остаётся фактом – пока человечество не добьётся коллективного иммунитета, COVID-19 будет поражать и убивать людей. А путь к коллективному иммунитету один – вакцинация.

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