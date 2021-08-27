Подробности ЧП в Бердске: Закрыли поликлинику в центре из-за сильного задымления

Стала известна причина пожара в здании взрослой поликлиники №1 в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тревожный звонок о задымлении в медучреждении, расположенном в центре Бердска по адресу: ул. Островского, 53 поступил в полицию и пожарную службу 27 августа примерно в 8.30.
На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов. Пациентов и медиков из здания на ул. Островского, 53 эвакуировали, как того требует инструкция. Дым валил из подвала поликлиники.
По информации "Курьер. Среда. Бердск", эвакуировали в общей сложности 180 человек.
Как подтвердил пресс-секретарь Бердской ЦГБ Аркадий Ефимович, сильное задымление здания поликлиники произошло в пятницу около 8 часов утра.
- Причиной послужило тление изоляции электрокабеля, находящегося возле трансформаторного щита в подвале здания. Это произошло из-за сильного скачка напряжение, что в Бердске, как всем известно, не редкость. Из-за сильного задымления были эвакуированы все пациенты и медицинский персонал. Пострадавших нет, - прокомментировал Ефимович, акцентировав внимание на том, что открытого огня не было, а тлеющая резина всегда дает сильный дым.
Он затруднился назвать сумму причиненного горбольнице ущерба. Но отметил, что ущерб незначительный: предстоит произвести локальный ремонт на месте замыкания.
- В настоящее время на месте работают специалисты РЭС (Региональные электрические сети — прим. ред.), - уточнил пресс-секретарь.
При этом поликлиника пока закрыта для посетителей. Когда она снова начнет работать, по словам Ефимовича, объявят дополнительно. Он уточнил, это зависит от длительности ремонта:
- Но все работы делаются по возможности быстро.
На место ЧП прибыла главврач Бердской горбольницы Алла Дробинская.