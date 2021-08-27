Подробности ЧП в Бердске: Закрыли поликлинику в центре из-за сильного задымления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подробности ЧП в Бердске: Закрыли поликлинику в центре из-за сильного задымления

10:48:578/27/2021
0

Как стало известно, произошел скачок напряжения и вспыхнул электрокабель в подвале. РЭС сейчас ведут ремонтные работы.

Несколько пожарных расчетов прибыли на тушение пожара в поликлинике Бердска

Стала известна причина пожара в здании взрослой поликлиники №1 в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тревожный звонок о задымлении в медучреждении, расположенном в центре Бердска по адресу: ул. Островского, 53 поступил в полицию и пожарную службу 27 августа примерно в 8.30.

На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов. Пациентов и медиков из здания на ул. Островского, 53 эвакуировали, как того требует инструкция. Дым валил из подвала поликлиники.

По информации "Курьер. Среда. Бердск", эвакуировали в общей сложности 180 человек.

Как подтвердил пресс-секретарь Бердской ЦГБ Аркадий Ефимович, сильное задымление здания поликлиники произошло в пятницу около 8 часов утра.

- Причиной послужило тление изоляции электрокабеля, находящегося возле трансформаторного щита в подвале здания. Это произошло из-за сильного скачка напряжение, что в Бердске, как всем известно, не редкость. Из-за сильного задымления были эвакуированы все пациенты и медицинский персонал. Пострадавших нет, - прокомментировал Ефимович, акцентировав внимание на том, что открытого огня не было, а тлеющая резина всегда дает сильный дым.

Он затруднился назвать сумму причиненного горбольнице ущерба. Но отметил, что ущерб незначительный: предстоит произвести локальный ремонт на месте замыкания.

- В настоящее время на месте работают специалисты РЭС (Региональные электрические сети — прим. ред.), - уточнил пресс-секретарь.

При этом поликлиника пока закрыта для посетителей. Когда она снова начнет работать, по словам Ефимовича, объявят дополнительно. Он уточнил, это зависит от длительности ремонта:
- Но все работы делаются по возможности быстро.

На место ЧП прибыла главврач Бердской горбольницы Алла Дробинская.

Какой сюрприз ждет пенсионеров в сентябре
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
В Петербурге мигранты устроили массовую драку
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Фото дочери Урганта в прозрачном платье взволновало Сеть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россия возобновила полеты в Чехию, Южную Корею и Доминикану
10:44:13 8/27/2021
Россия возобновила полеты в Чехию, Южную Корею и Доминикану
Строительство новой инфекционной больницы в Новосибирской области начнётся уже в 2021 году
10:42:44 8/27/2021
Строительство новой инфекционной больницы в Новосибирской области начнётся уже в 2021 году
Можно ли работать в огороде и ходить на кладбище в канун Великого праздника Успения Пресвятой Богородицы?
10:40:36 8/27/2021
Можно ли работать в огороде и ходить на кладбище в канун Великого праздника Успения Пресвятой Богородицы?
Причину жесткого ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Новосибирске назвали в ГИБДД
10:24:14 8/27/2021
Причину жесткого ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Новосибирске назвали в ГИБДД
БердскПациентка с коронавирусом в Бердске ждала врачей ЦГБ три недели. Минздрав заявил, что ее лечили
10:21:34 8/27/2021
Пациентка с коронавирусом в Бердске ждала врачей ЦГБ три недели. Минздрав заявил, что ее лечили
27 августа – день Пророка Михея: почему на Руси боялись каменщиков
10:20:38 8/27/2021
27 августа – день Пророка Михея: почему на Руси боялись каменщиков
90-летний Иван Краско попал в реанимацию с инсультом
10:16:05 8/27/2021
90-летний Иван Краско попал в реанимацию с инсультом
13-летняя девочка скончалась в поезде Анапа-Екатеринбург
9:55:47 8/27/2021
13-летняя девочка скончалась в поезде Анапа-Екатеринбург
Рената Литвинова показала редкое фото в честь 45-летния Земфиры
9:55:01 8/27/2021
Рената Литвинова показала редкое фото в честь 45-летния Земфиры
Одышка при ковид: причина и о чем сигнализирует?
9:53:33 8/27/2021
Одышка при ковид: причина и о чем сигнализирует?