Можно ли работать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Категорические запреты праздника
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Можно ли работать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Категорические запреты праздника

5:20:418/27/2021Фото: Православие.ру
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Этот праздник часто называют Летней Пасхой, поскольку мы среди прочего должны осознать, что жизнь души вечна. В церкви считают что смерти нет.

икона
Успением завершается церковный календарный год

Самым последним из двунадесятых праздников отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Это символично, поскольку весь календарный церковный год построен на цикле жизни Богородицы и включает в себя самые важные моменты  жизни и Иисуса  Христа. Церковный год начинается 14 августа - это церковный новый год. Начинается следующий год тоже с праздника, посвященного Богородице - 21 сентября будет отмечать Её Рождество.

Этот праздник часто называют Летней Пасхой, поскольку мы среди прочего должны осознать, что жизнь души вечна. В церкви считают что смерти нет. Смерть - это конец всему, а после "успения" тела душа продолжает жить. Тело как бы засыпает - отсюда и слово успение. Именно поэтому в храме умерших называют усопшими. И это событие нельзя оценивать, как трагическое именно потому, что душа Богородицы продолжила жить на небесах - жизнь продолжилась.

Традиции Успения 28 августа

Празднование  начинается рано утром в храмах - все верующие посещают праздничную литургию. Священнослужители напоминают о событиях праздника, рассказывают как все происходило. Все молятся, а затем в центр храма осуществляется вынос плащаницы Богородицы - все верующие ей могут поклониться, после чего совершается вокруг церкви крестный ход - таким символичным действием православные провожают Богородицу в последний путь.

В этот праздник всегда строго запрещалось работать. В 2021 году тем более - праздник выпадает на выходную субботу. Однако срочными и неотложными делами заниматься не грех, например, если у вас сегодня рабочий день.

Но все равно к празднику готовятся заранее и накануне - дома наводится чистота, завершаются работы в огородах и в полях - люди полностью посвящают себя празднику и молитве.

В этот день Богородицу чествуют, просят ее о помощи, рассказывают о своих проблемах, ожидая поддержи.

Запреты на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Как уже было сказано, сегодня существует строгий запрет на выполнение работы, которая не является срочной и неотложной. Дома не наводили порядок, поскольку он должен быть наведен заранее, женщины откладывали рукоделие, а также стирку.

Строго запрещалось в этот день оплакивать Богородицу, пребывать в плохом настроении, обижать своих ближних, ругаться и ссориться. Никоим образом нельзя было создавать себе настроение, не способствующее празднику.

Незамужним девушкам не разрешалось в этот день подстригать волосы, иначе они так и останутся в одиночестве.

Не разрешалось в этот день ходить по утренней траве, поскольку на ней была роса. Её воспринимали как слёзы Богородицы и топтать ее запрещалось.

Также в этот день существовала народная примета, гласящая о том, что сегодня натереть мозоли на ногах это очень плохо и приведет к несчастьям. Поэтому даже в этот праздничный день люди надевали старую разношенную обувь, которая была удобна ноге.

Запрещалось в этот день злоупотреблять алкоголем. Красное вино на праздничном столе допускалось, однако разрешалось его выпивать в небольших количествах.

Нельзя сегодня отказывать в милости и помощи просящим, быть жадными.

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