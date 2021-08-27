Робот Николай показал участникам «Технопрома» свой искусственный интеллект
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Робот Николай показал участникам «Технопрома» свой искусственный интеллект

10:53:568/27/2021Фото: Правительство НСО
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Десятки прорывных технологических проектов представлены на выставке инноваций, организованной в рамках международного форума «Технопром-2021».

Ряд из экспозиций – новосибирские разработки

Традиционно в Новосибирской области в рамках форума «Технопром» проходит выставка инновационных и технологических решений. На выставочной экспозиции располагаются стенды промышленных и инновационных предприятий не только Сибири, но и других городов России, стран СНГ и международных партнеров. Основные стенды выставки – стенд Новосибирской области, «Финал Олимпиады по 3D технологиям» и «Сибирская Венчурная Ярмарка». В частности, на стенде Новосибирской области представлены два проекта – «СмартСити-Новосибирск» и вторая очередь строительства в рамках проекта «Кампус мирового уровня НГУ».

Специализированная экспозиция в рамках цифрового трека «Технопрома» представлена на выставке форума «Сибирская индустрия информационных систем». Здесь можно ознакомиться с передовыми IT-решениями, в частности, комплексами системы видеоидентификации, облачными платформами, удаленными рабочими местами и т.д.

Ряд из экспозиций – новосибирские разработки. Так, на стенде минцифры Новосибирской области представлен победитель профильного всероссийского конкурса – робот Николай. Робот внедрен на нескольких социально значимых горячих линиях региона. На стенде, в частности, можно прослушать варианты сценариев обслуживания, понять, как работает система, оценить ее преимущества.

Отмечается большое внимание участников форума к стенду с роботом Николаем: только за первые дня форума возможности его искусственного интеллекта смогли оценить порядка 800 человек.

Для справки

Интеллектуальный робот-консультант Николай начал работу в контакт-центре 052 МФЦ Новосибирской области в 2019 году. В дальнейшем его деятельность была масштабирована на работу в сфере здравоохранения. В рамках Службы-112 робот Николай взаимодействовал с мобильным приложением «Экстренная помощь», где был внедрен раздел «COVID-19». Николай звонил находящимся на амбулаторном лечении и уточнял состояние их здоровья. Сейчас робот обслуживает номер Единой регистратуры 124, с июня 2021 Николай принимает звонки на горячей линии министерства труда и социального развития региона.

VIII Международный форум технологического развития «Технопром-2021» проходит под знаком Года науки и технологий, объявленного в стране Указом №812 Президента РФ Владимира Путина. Форум является одной из крупнейших российских деловых площадок.

Ознакомиться с программой форума «Технопром-2021», информацией о его мероприятиях, а также зарегистрироваться в качестве участника или представителя СМИ можно на его официальном сайте: форумтехнопром.рф

Горячая линия форума – 8 (800) 511-35-39.

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