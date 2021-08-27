Эффектные поздравления с Днем дальнобойщика для властелинов дорог

С Днем дальнобойщика тебя,
Дорог безмерных повелитель.
Всегда хранит в пути тебя
Надежный ангел твой хранитель.
Машина пусть не подведет,
Мотор работает без сбоя.
Ну а в семье желаю я
Заботы, нежности, покоя.
Работа пусть несет доход,
И оптимизм не покидает,
Дороги лента пусть всегда
Тебя на взлеты вдохновляет.
Дальнобойщики сегодня
Отмечают праздник свой,
День и ночь вы за баранкой,
Путь ваш в жизни непростой.
Вам желаю я здоровья,
Каждый рейс чтоб в радость был,
И достойную оплату
Непременно приносил.
Ждут пускай с любовью дома,
Пусть в семье уют царит,
А любовь родных и близких
Пусть в дороге защитит.
В День дальнобойщика желаю,
Чтоб каждый рейс удачным был,
Фортуна чтобы улыбалась,
Счастливый случай чтоб любил.
Всегда пусть ждут с любовью дома
Все те, кто дорог и любим,
Желаю крепкого здоровья,
Чтоб был в дороге невредим.
Добра тебе и понимания,
Машина другом чтоб была,
И каждая твоя дорога
Лишь к счастью, радости вела.
Источник: pozdravok.ru