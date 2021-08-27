Когда горячая вода вернется во все дома Бердска: Названы новые сроки в августе 2021
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Когда горячая вода вернется во все дома Бердска: Названы новые сроки в августе 2021

11:18:268/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Газовики продолжают плановые профилактические работы.

Горожане хотят нормально мыться

С 24 августа жители всего Бердска вынуждены греть воду, чтобы помыться. В таких условиях горожане живут уже четвертый день. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ограничение связано с тем, газовики проводят профилактические и ремонтные работы на сетях города. Отметим, что котельные «Вега» и «Новая» работают на газе.

Как стало известно редакции, работы идут в плановом режиме. Ждать горячую воду сегодня, 27 августа, бердчанам не стоит.

- Для прогрева воды нужно определенное время. Если газ включат в 8 утра 28 августа, то горячая вода появится ближе к вечеру. А если вечером 28 августа, то вода прогреется к утру 29 августа, - объяснил "Курьер. Среда. Бердск" начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков 27 августа.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что котельную без персонала вместо частной ТГК-1 построит Бердск за год.

в 2023 году собственники котельной выводят ее из эксплуатации — она уходит из городской системы отопления. Между тем, она дает тепло в третью часть Бердска.

Вариант закольцовки от «веговской» котельной оценивается в 400 млн рублей по ценам трехлетней давности — необходимо проложить трубы диаметром в два раза больше нынешних.

- Если зайдем в эту работу, нам придется перекопать пол Бердска. Это не тот вариант, за который нужно держаться. Сегодня есть возможность построить одну газовую котельную, - поделился планами директор КБУ, отметив, что идея с сооружением 4-5 котельных, о чем говорили раньше, пока держится в запасе.

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