Модель ЕГЭ по всем предметам изменят в 2022 году

Уже в будущем году школу будут заканчивать дети, которые учились по современным стандартам. Поэтому Рособрнадзор планирует поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 год.
Во главе угла этих стандартов не просто знание правил, фактов или формул, но их практическое применение. Акцент сделан на то, что школа должна научить ребёнка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать, — заявили в Рособрнадзоре.
При этом отмечается, что изменение продолжительности ЕГЭ по русскому языку не входит в планы ведомства. Подчёркивается, что оно было определено на основе исследований и экспериментов как оптимальное.
Отметим, что уже осенью на сайте ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" опубликуют документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 года.