Троллейбус наехал на ногу 5-летнему мальчику в Новосибирске
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Троллейбус наехал на ногу 5-летнему мальчику в Новосибирске

11:39:528/27/2021Фото: pixabay
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Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Информация об аварии появилась в городских пабликах

Вчера, 26 августа, в городских пабликах Новосибирска появилась информация о том, что водитель троллейбуса, начав движение, наехал на ногу 5-летнему мальчику, который стоял рядом.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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