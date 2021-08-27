Троллейбус наехал на ногу 5-летнему мальчику в Новосибирске

Вчера, 26 августа, в городских пабликах Новосибирска появилась информация о том, что водитель троллейбуса, начав движение, наехал на ногу 5-летнему мальчику, который стоял рядом.
По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.