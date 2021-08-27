3 опасных дня в сентябре для метеопатов: мощные магнитные бури предсказывают специалисты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

3 опасных дня в сентябре для метеопатов: мощные магнитные бури предсказывают специалисты

6:20:468/27/2021Фото: Pxfuel
0

В такие периоды люди больше всего страдают от головной боли, перепадов артериального давления, бессонницы и нарушения сна.

солнце, буря
Начало месяца окажется неблагоприятным

Начало первого осеннего месяца 2021 года для метеозависимых людей приготовило неприятный сюрприз в виде магнитной буре, которая продлится в период с 1 сентября до вечера 4 сентября. Начало её ожидается в 18:00 по московскому времени.

В первые сутки бури ожидаются геомагнитные удары на уровне 3-4 балла, однако уже к вечеру 2 сентября мощность ударов возрастет до 4 баллов. Самым тяжелым днем для самочувствия метеозависимых людей станет день 3 сентября, на протяжении которого до самой ночи геомагнитные удары будут мощными и составят 4-5 баллов. Вероятность усиления геомагнитных ударов составляет 15%. В последние сутки геомагнитные удары немного ослабят свою силу и вернутся к показаниям первых суток.

Особое внимание на свое здоровье рекомендуется обратить тем, кто недавно перенес острый инфаркт или острые нарушения мозгового кровообращения - инсульты, а также те, кто имеет хронические болезни сердечно-сосудистой и нервной системы. В такие периоды люди больше всего страдают от головной боли, перепадов артериального давления, бессонницы и нарушения сна. Также есть жалобы на нарушение работы сердца, одышку, боли в суставах.

Иначе говоря - метеозависимость сама по себе не болезнь - она  обостряет уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Если вы страдаете гипертонией, то скорее всего ваше давление будет повышаться в неблагоприятные дни.

Поскольку будет продлится не один день, следует всем заранее к ней приготовиться. Необходимо соблюдать режим дня и режим питания. Из меню следует убрать тяжелые жирные блюда, отказаться от кофе и уменьшить количество соли. Следует больше добавить фруктов и овощей в вашем меню и полностью отказаться от фастфуда. Заранее запаситесь необходимыми лекарственными средствами, в том числе и теми, которые могут вам прийти на помощь в экстренных ситуациях.

Если внезапно вы почувствовали резкое ухудшение своего состояния здоровья, первым делом рекомендуется принять таблетку аспирина и одну таблетку спазмолитика. Благоприятно на протяжении всей магнитной бури принимать растительные успокаивающие средства, которые можно приобрести в аптеке. Чаще всего люди приобретают настойку валерианы или пустырника, а также персен или афобазол. Стоит учитывать, что эти лекарства имеют накопительный эффект, то есть от разового приема эффекта не будет. Желательно начать их принимать заблаговременно до начала бури и не прекращать их прием во время самой бури.

Россиянку облили кипятком при приеме на работу
Крушение самолета в Подмосковье: почему погибли все на борту
Двое россиян упали с 4000 метров на глазах у всех
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
прогнозмагнитная буряметеозависимость
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вы принимаете от головной боли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 опасных дня в сентябре для метеопатов: мощные магнитные бури предсказывают специалисты
6:20:46 8/27/2021
3 опасных дня в сентябре для метеопатов: мощные магнитные бури предсказывают специалисты
Бродячие собаки напали на 7-летнего мальчика: Возбуждено уголовное дело
6:18:20 8/27/2021
Бродячие собаки напали на 7-летнего мальчика: Возбуждено уголовное дело
Эффектные поздравления с Днем дальнобойщика для властелинов дорог
6:15:10 8/27/2021
Эффектные поздравления с Днем дальнобойщика для властелинов дорог
Военные Пакистана обстреляли нелегальных афганских беженцев: Есть жертвы
5:57:49 8/27/2021
Военные Пакистана обстреляли нелегальных афганских беженцев: Есть жертвы
Массовая драка мигрантов произошла в хостеле Москвы - не поделили койки
5:52:41 8/27/2021
Массовая драка мигрантов произошла в хостеле Москвы - не поделили койки
БердскПолиция Бердска разыскивает мужчину, который похитил продукты на 6 000 рублей в супермаркете
5:41:44 8/27/2021
Полиция Бердска разыскивает мужчину, который похитил продукты на 6 000 рублей в супермаркете
Порноактер Рон Джереми предстанет перед судом за 34 эпизода изнасилований
5:39:12 8/27/2021
Порноактер Рон Джереми предстанет перед судом за 34 эпизода изнасилований
Подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой не серийный маньяк, заявил психиатр
5:26:35 8/27/2021
Подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой не серийный маньяк, заявил психиатр
БердскДанные 1377 сторонников Навального из Бердска попали в открытый доступ
5:21:23 8/27/2021
Данные 1377 сторонников Навального из Бердска попали в открытый доступ
Можно ли работать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Категорические запреты праздника
5:20:41 8/27/2021
Можно ли работать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Категорические запреты праздника