3 опасных дня в сентябре для метеопатов: мощные магнитные бури предсказывают специалисты

Начало первого осеннего месяца 2021 года для метеозависимых людей приготовило неприятный сюрприз в виде магнитной буре, которая продлится в период с 1 сентября до вечера 4 сентября. Начало её ожидается в 18:00 по московскому времени.
В первые сутки бури ожидаются геомагнитные удары на уровне 3-4 балла, однако уже к вечеру 2 сентября мощность ударов возрастет до 4 баллов. Самым тяжелым днем для самочувствия метеозависимых людей станет день 3 сентября, на протяжении которого до самой ночи геомагнитные удары будут мощными и составят 4-5 баллов. Вероятность усиления геомагнитных ударов составляет 15%. В последние сутки геомагнитные удары немного ослабят свою силу и вернутся к показаниям первых суток.
Особое внимание на свое здоровье рекомендуется обратить тем, кто недавно перенес острый инфаркт или острые нарушения мозгового кровообращения - инсульты, а также те, кто имеет хронические болезни сердечно-сосудистой и нервной системы. В такие периоды люди больше всего страдают от головной боли, перепадов артериального давления, бессонницы и нарушения сна. Также есть жалобы на нарушение работы сердца, одышку, боли в суставах.
Иначе говоря - метеозависимость сама по себе не болезнь - она обостряет уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Если вы страдаете гипертонией, то скорее всего ваше давление будет повышаться в неблагоприятные дни.
Поскольку будет продлится не один день, следует всем заранее к ней приготовиться. Необходимо соблюдать режим дня и режим питания. Из меню следует убрать тяжелые жирные блюда, отказаться от кофе и уменьшить количество соли. Следует больше добавить фруктов и овощей в вашем меню и полностью отказаться от фастфуда. Заранее запаситесь необходимыми лекарственными средствами, в том числе и теми, которые могут вам прийти на помощь в экстренных ситуациях.
Если внезапно вы почувствовали резкое ухудшение своего состояния здоровья, первым делом рекомендуется принять таблетку аспирина и одну таблетку спазмолитика. Благоприятно на протяжении всей магнитной бури принимать растительные успокаивающие средства, которые можно приобрести в аптеке. Чаще всего люди приобретают настойку валерианы или пустырника, а также персен или афобазол. Стоит учитывать, что эти лекарства имеют накопительный эффект, то есть от разового приема эффекта не будет. Желательно начать их принимать заблаговременно до начала бури и не прекращать их прием во время самой бури.