Прокуратура Бердска найдет виновного в возгорании поликлиники №1 ЦГБ

Сегодня, 27 августа, прокуратура Бердска организовала проверку в связи с пожаром в больнице.
Напомним, в поликлиническом отделении № 1 ЦГБ Бердска по ул. Островского, 53, в утреннее время произошло возгорание.
Предварительно установлено, что возгорание произошло в электрощитовой, расположенной в подвальном помещении поликлинического отделения, на площади 1 кв. м. Пожар полностью ликвидирован. Всего из здания больницы эвакуировано 252 человека, из них 82 пациента, 80 посетителей, 90 – персонал поликлиники. Пострадавших нет.
На место происшествия выезжал и.о. прокурора Бердска для координации действий правоохранительных органов.
- Прокуратура города организовала в «Бердской центральной городской больнице» проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали днем 27 августа "Курьер. Среда. Бердск" в прокуратуре Бердска.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", информация о возгорании поступила в полицию и пожарную службу 27 августа примерно в 8.30.
На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов. Пациентов и медиков из здания на ул. Островского, 53 эвакуировали, как того требует инструкция.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", эвакуировали в общей сложности 180 человек. Люди толпятся у входа со стороны входа в "красную зону".
Именно оттуда идет дым. По информации "Курьер. Среда. Бердск" возгорание произошло в подвале поликлиники. Пожарные, протянув туда шланги, потушили огонь.
За общественным порядком на месте происшествия следили прибывшие полицейские.
Известно, что на месте ЧП находится главврач Бердской горбольницы Алла Дробинская. Они прибыла туда сразу, как только появилась информация о пожаре.
Причины возникновения пожара и возможный ущерб установят дознаватели бердского отдела надзорной деятельности.
Пациенты из красной зоны перенаправлены на Пушкина, 172, первый этаж, вход с торца здания. Вакцинация перенесена на ул. Пушкина. 172, первый этаж, центральный вход. Терапевты зеленой зоны перенесены на ул. Пушкина, 172, - сообщили в ЦГБ Бердска.