Два сибиряка жестоко обокрали мужчину на 900 тысяч рублей: Подкараулили его на дороге с газовым баллончиком

Сотрудники полиции задержали в Новосибирске подозреваемых в разбое. Как выяснилось в ходе следствия, задержанные 9 февраля в районе села Ленинское в Новосибирской районе, остановились на дороге , преградили путь автомобилю потерпевшего, сымитировав поломку транспортного средства, и, дождавшись, когда мужчина выйдет из машины, начали бить его по лицу. Потом, угрожая газовым баллончиком заставили мужчину везти их в сторону своего дома. Затем злоумышленники проникли в дом потерпевшего, где в то время находились жена и ребенок и украли оттуда технику на 900 тысяч рублей. После этого они скрылись с места преступления.
На протяжении нескольких месяц полицейские занимались розыском преступников. В итоге, их задержали. Ими оказались жители Новосибирской области 33 и 39 лет. Они являются родственниками, официально не были трудоустроены, жили на доход от временных заработков. Как установили полицейские, мужчины были осведомлены, что потерпевший имеет хороший доход и проживает в коттедже на окраине отдаленного строящегося микрорайона, рядом с которым больше нет домов. Они тщательно подготовили к преступлению, изучили распорядок дня всех членов семьи, купили перчатки и балаклавы.
В настоящее время фигуранты заключены под стражу, с ними работают следователи. Местонахождение похищенного устанавливается. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.