Что никогда нельзя делать верующему в великий праздник Успение Пресвятой Богородицы 28 августа?

Один из самых важных дней жизни православных христиан это великий двунадесятый праздник, посвященный окончанию земных дней жизни Богородицы, который правильно называется Успением Пресвятой Богородицы. Ежегодно он отмечается в конце лета, 28 августа.
Перед таким великим событием верующие выдерживают последний в году многодневный пост, отличающийся своими строгими правилами. Призван он для того, чтобы верующие могли очиститься духовно, чтобы полноценно отметить празднуемое событие.
В этот день в храмах проводятся праздничные службы с выносом плащаницы Богородицы и крестным ходом, почитается память пресвятой Богородицы. Все прихожане отдают дань памяти её светлой и безгрешной жизни.
В такой великий праздник в народе сложились собственные традиции запреты, которые передавались из поколения в поколение и нарушать их люди не решались, чтобы не навлечь бед на свою семью.
В этот день очень строго относились к запрету на выполнение работы. В обязательном порядке откладывались все виды работ, которые можно было отложить. Запрет не распространялся только на ежедневные обязанности, такие, как мытье посуды или уход за ребёнком или лежачим больным. Кроме этого можно было выполнять необходимые действия по поддержанию чистоты в доме, однако саму уборку требовалось наводить заранее, чтобы праздник встречать в чистом доме.
О там, чтобы работать в огороде или в поле, в этот день даже речи не велось. Также в этот день никогда не занимались замачиванием белья, стиркой и любыми видами рукоделия.
В народе считается, что в этот праздник запрещается использовать нож, в том числе и на кухне. Праздничные блюда готовили накануне с вечера, а хлеб рекомендовалось обязательно ломать руками.
Также в народе существовал запрет, и церковь его очень поддерживала, что в этот день нельзя плакать, ругаться или ссориться, обижать ближних или делать злые и дурные поступки. День нужно было прожить в любви к ближнему, мирно , никого не обижая и никому не отказывая в необходимой помощи и милостыни.
В конце лета по утром на траву всегда выпадает роса. В этот день по ней строго запрещалось ходить, поскольку люди верили, что это слёзы Богородицы и из уважения к ней старались растут не топтать.
Также не разрешалось в этот день носить тесную и неудобную обувь, поскольку натереть мозоли в такой праздник считалось дурной приметой.
Несмотря на то, что Успенский пост закончился накануне праздника, на праздничный стол не разрешалось ставить много алкоголя. Разрешалось небольшое количество красного вина, злоупотреблять которым было нельзя.