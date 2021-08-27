Из-за ревности избили 17-летнюю девушку и облили зеленкой две россиянки
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Из-за ревности избили 17-летнюю девушку и облили зеленкой две россиянки

1:19:548/27/2021Фото: pixabay
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Дамы посчитали, что их мужья имеют интимные отношения с несовершеннолетней.

Девушку избили из-за ревности

В Иркутской области произошло жестокое преступление. Там женщины раздели, избили и облили зеленкой 17-летнюю девушку. Они считали, что их мужья имели интимные отношения с этой девушкой.

Все произошло в Городе Зима. На девушку напала 29-летняя женщина.

- Она многократно наносила ей побои, оскорбляла нецензурной бранью, порочащей честь и достоинство потерпевшей. Все противоправные действия снимались на видео, после чего данные видеозаписи попали в сеть, - сообщили в СК.

Уголовное дело возбудили по пункту «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание несовершеннолетнего). Подозреваемую оставили в изоляторе временного содержания. Также есть информация, что в издевательствах участовала еще одна женщина 33 лет. Известно, что потрепевшую не только избили, но и остригли на лысо и облили зеленкой.

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