Лунный календарь садовода и огородника на выходные 28 и 29 августа 2021 года: Что делать на убывающей луне?

Дачникам и огородникам предстоит в эти выходные попрощаться с летними работами, поскольку следующие выходные уже выпадают на сентябрь. В эти субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, луна стареет, но её положение в созвездии Тельца делает практически все огородные и садовые работы благоприятными, поскольку это плодородный знак.
Можно будет заниматься обработкой уже освобождённых участков земли. Их разрешено перекапывать, рыхлить, вносить удобрения для следующего урожая, а также сеять сидераты. Благоприятны посевы любой зелени, а также листовых салатов, редиса, то есть тех культур, которые еще успеют вырасти и порадовать дачников и огородников в этом теплом сезоне.
Тем владельцам земельных участков, которые имеют хорошие теплицы, надолго сохраняющие тепло внутри себя, рекомендуется именно в эти два дня посеять огурцы и цветную капусту на рассаду для дальнейшего осеннего доращивания в теплицах.
Можно вносить подкормки и удобрения, причём совершенно различных видов: как минеральные, так и органические. Разрешено поливать грядки, пропалывать их. Также благоприятно в эти дни собирать созревший урожай как наземных плодов, так и корнеплодов. Можно выкапывать картофель, чеснок и лук, редьку, морковь и свёклу. Собранные урожаи хорошо готовить к закладываю на зимнее хранение, а также консервировать всеми любыми удобными для вас способами.
Сегодня можно как замораживать, так и консервировать. Благоприятно варить компот, делать маринование, а также соления и квашения. Любители цветов в эти дни могут заняться посадкой многолетних и клубнелуковичных цветов. Настало самое время высадить молодые розетки клубники, а также заняться укоренением усов.
При работе с деревьями кустарниками разрешается сегодня удалять ненужные побеги, а также однолетние ветки, которые излишне затеняют крону. Высадка новых саженцев деревьев и кустарников также разрешена, если у них закрыта корневая система. Поскольку на убывающей луне корни растений являются более уязвимыми, то из запрещенных работ сегодня только работа с корнями и рыхление земли в зоне корней.