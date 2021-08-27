«Фитнес для весомых дам» с фитнес-клубом «Астрея»!

В расписании есть утренние, дневные, вечерние тренировки. Можно выбрать для себя удобное время для посещения фитнес-клуба. В «Астрее» представлены разнообразные востребованные направления современного фитнеса от коррекции фигуры до погружения в йогу, от стрип-пластики до программы «Здоровая спина». Проходят тренировки для беременных. Идёт активный набор в детские группы для малышей, школьников разного возраста. Максимальное количество тренирующихся одновременно – восемь человек, что позволяет уделить время каждому ученику.
Есть возможность организовать удалённые индивидуальные занятия с тренером – онлайн по Скайпу. Людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионного возраста, многодетным на занятия в «Астрее» предоставляются скидки.
Совсем скоро в клубе стартуют занятия новой группы – «фитнес для весомых дам». «Астрея» приглашает записаться женщин 35-45 лет весом от 90 кг. Часто эти представительницы прекрасного пола стесняются посещать спортивные залы. Нередко нет уверенности, что физические нагрузки пойдут на пользу. «Астрея» – маленький компактный клуб, где нет множества посторонних глаз, только небольшая команда единомышленниц под руководством квалифицированного тренера.
Выбор упражнений соответствует физическим возможностям занимающихся. Программа занятий составлена грамотно. Нагрузки увеличиваются плавно и постепенно. Специалист поможет провести оценку физической формы, даст профессиональные советы по корректировке питания, рекомендации по режиму дня. Каждая женщина здесь почувствует индивидуальное внимание, сможет раскрыть свой потенциал. Под присмотром тактичного и опытного тренера позитивные изменения фигуры, самочувствия, настроения не заставят себя ждать. Всё это порадует вас и станет заметно окружающим.
Узнать больше о занятиях, задать интересующие вопросы, познакомиться с тренером и будущими одногруппницами можно на презентации программы, которая пройдёт в «Астрее» 1 сентября в 18:00.
Адрес клуба: г. Бердск, переулок Промышленный, 2а.