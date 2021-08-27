«Фитнес для весомых дам» с фитнес-клубом «Астрея»!
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Фитнес для весомых дам» с фитнес-клубом «Астрея»!

1:13:298/27/2021Фото: freeimages.com
0

«Астрея» – небольшой уютный бердский фитнес-клуб, расположенный в Промышленном переулке.

фитнес
«Фитнес для весомых дам»

В расписании есть утренние, дневные, вечерние тренировки. Можно выбрать для себя удобное время для посещения фитнес-клуба. В «Астрее» представлены разнообразные востребованные направления современного фитнеса от коррекции фигуры до погружения в йогу, от стрип-пластики до программы «Здоровая спина». Проходят тренировки для беременных. Идёт активный набор в детские группы для малышей, школьников разного возраста. Максимальное количество тренирующихся одновременно – восемь человек, что позволяет уделить время каждому ученику.

Есть возможность организовать удалённые индивидуальные занятия с тренером – онлайн по Скайпу. Людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионного возраста, многодетным на занятия в «Астрее» предоставляются скидки.

Совсем скоро в клубе стартуют занятия новой группы – «фитнес для весомых дам». «Астрея» приглашает записаться женщин 35-45 лет весом от 90 кг. Часто эти представительницы прекрасного пола стесняются посещать спортивные залы. Нередко нет уверенности, что физические нагрузки пойдут на пользу. «Астрея» – маленький компактный клуб, где нет множества посторонних глаз, только небольшая команда единомышленниц под руководством квалифицированного тренера.

Выбор упражнений соответствует физическим возможностям занимающихся. Программа занятий составлена грамотно. Нагрузки увеличиваются плавно и постепенно. Специалист поможет провести оценку физической формы, даст профессиональные советы по корректировке питания, рекомендации по режиму дня. Каждая женщина здесь почувствует индивидуальное внимание, сможет раскрыть свой потенциал. Под присмотром тактичного и опытного тренера позитивные изменения фигуры, самочувствия, настроения не заставят себя ждать. Всё это порадует вас и станет заметно окружающим.

Узнать больше о занятиях, задать интересующие вопросы, познакомиться с тренером и будущими одногруппницами можно на презентации программы, которая пройдёт в «Астрее» 1 сентября в 18:00.

Адрес клуба: г. Бердск, переулок Промышленный, 2а.

astreya_fitness.berdsk

Реакция Пескова на выплаты военным и пенсионерам
Одна странность удивила Захарову на встрече Зеленского с Меркель
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Конфуз на переговорах Меркель и Путина (видео)
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
фитнес в Бердскепохудение в БердскеАстрея бердск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Фитнес для весомых дам» с фитнес-клубом «Астрея»!
1:13:29 8/27/2021
«Фитнес для весомых дам» с фитнес-клубом «Астрея»!
Два сибиряка жестоко обокрали мужчину на 900 тысяч рублей: Подкараулили его на дороге с газовым баллончиком
12:54:01 8/27/2021
Два сибиряка жестоко обокрали мужчину на 900 тысяч рублей: Подкараулили его на дороге с газовым баллончиком
БердскКадры из заброшенной, но жилой общаги в Бердске: Старики и семьи с детьми выживают в доме №62 по ул. К.Маркса
12:44:24 8/27/2021
Кадры из заброшенной, но жилой общаги в Бердске: Старики и семьи с детьми выживают в доме №62 по ул. К.Маркса
Модель ЕГЭ по всем предметам изменят в 2022 году
12:39:53 8/27/2021
Модель ЕГЭ по всем предметам изменят в 2022 году
БердскТребуется механик на производство в Бердск
12:29:16 8/27/2021
Требуется механик на производство в Бердск
Паралимпиада 2021: Медальный зачет игр в Токио сборных со всего мира за 26 августа
12:25:25 8/27/2021
Паралимпиада 2021: Медальный зачет игр в Токио сборных со всего мира за 26 августа
БердскПрокуратура Бердска найдет виновного в возгорании поликлиники №1 ЦГБ
12:21:52 8/27/2021
Прокуратура Бердска найдет виновного в возгорании поликлиники №1 ЦГБ
Почему называется «успением» Великий праздник Успения Пресвятой Богородицы? Сколько дней длится
12:20:01 8/27/2021
Почему называется «успением» Великий праздник Успения Пресвятой Богородицы? Сколько дней длится
Новые взрывы прогремели в Кабуле: После теракта погибли 103 человека
11:54:59 8/27/2021
Новые взрывы прогремели в Кабуле: После теракта погибли 103 человека
Троллейбус наехал на ногу 5-летнему мальчику в Новосибирске
11:39:52 8/27/2021
Троллейбус наехал на ногу 5-летнему мальчику в Новосибирске