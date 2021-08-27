Как правильно посадить озимый лук?
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Как правильно посадить озимый лук?

9:20:518/27/2021Фото: kleo.ru
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Луковицы перед посадкой желательно обработать раствором марганцовки. Грядка для посадки готовится примерно за две недели до предполагаемых мероприятий.

лук
Лук, посаженный в зиму, очень рано весной подарит вам свежую зелень

Главная цель подзимних посадок лука это получение очень раннего урожая свежей зелени весной. Также это позволяет сэкономить время на посадку лука весной, поскольку в весенний период и других работ очень много у огородников. Даже если посадить лук очень рано весной, он всё равно не даст первую зелень так быстро, как её выгонит озимый лук.

При посадке озимого лука урожай можно будет уже собрать в середине лета, а на освободившейся грядке выращивать другие растения, которые успеют дать свой урожай. Для высаживания под зиму выбирается мелкий севок, поскольку именно такой вид лука не будет давать стрелку, вытягивающую из растения питательные соки. Урожайность у такого лука больше, поскольку зиму способны пережить только самые здоровые и крепкие луковицы.

Ещё один плюс в том, что в ранневесенний период, когда огородники уже начинают собирать зелень лука, эти грядки ещё не требуется полоть, поскольку сорняки просыпаются гораздо позже. Подзимые культуры меньше подвержены различным заболеваниям. Однако не только плюсы есть у озимых посадок.

Есть и минусы. К ним относятся сложное определение правильных сроков посева. Если посадить лук раньше положенного времени, то он успеет прорасти, а значит зимой обязательно вымерзнет. Второй минусом является то, что нужно повышать норму планируемого посева, поскольку за зиму обязательно около 15% севка вымерзнет. Также неудобством является то, что на зиму грядку необходимо утеплять. Подзимый лук хранится хуже чем яровой, поэтому хранить его можно только в подвешенном состоянии.

Сроки посадки становятся оптимальными примерно за три недели до установления настоящих постоянных холодов. Определить такое время вам поможет наблюдение за дневной температурой, которая на протяжении недели должна держаться не выше плюс 5 градусов , а в течение месяца синоптики могут прогнозировать еще понижение температуры. Укоренение луковиц происходит примерно за 14 дней, поэтому луковицы успеют укорениться, но не успеют прорасти, потому что настанут холода.

Луковицы перед посадкой желательно обработать раствором марганцовки. Грядка для посадки готовится примерно за две недели до предполагаемых мероприятий, земля должна быть перекопана, удобрена, она должна успеть осесть. Делаются неглубокие бороздки примерно 6 см в глубину, между рядами необходимо оставить расстояние примерно в 20 см. Луковицы заглубляется примерно на 2 см с интервалом между собой около 10 см.

Сверху присыпают луковицы землей и немного уплотняют. Если за 7 дней ни одного дождя не было, то грядки следует не обильно полить. По прошествии 2 недель от высадки грядки нужно утеплить сеном, листьями или торфом.

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