На Дюнах видел, как один мужик поглядывал за девчонками на пляже

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Недавно ехал на велике мимо Дюн примерно в 18:00. Видел, как один мужик поглядывал за девчонками на пляже. Девчонки, аккуратнее!
Девчонки, аккуратнее!
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Недавно ехал на велике мимо Дюн примерно в 18:00. Видел, как один мужик поглядывал за девчонками на пляже. Девчонки, аккуратнее!
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Маньяк завелся?
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