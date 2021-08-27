На Дюнах видел, как один мужик поглядывал за девчонками на пляже
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На Дюнах видел, как один мужик поглядывал за девчонками на пляже

1:03:218/27/2021
0

Девчонки, аккуратнее!

Мужчина подглядывал за девочками

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Недавно ехал на велике мимо Дюн примерно в 18:00. Видел, как один мужик поглядывал за девчонками на пляже. Девчонки, аккуратнее!

В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Реальное фото Пугачевой потрясло россиян
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Признаки деменции: что нужно делать родным
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
В России девушку засосало насосом в бассейне отеля
Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Дардо Кусто мертв: названа предполагаемая причина смерти
Китай сказал свое слово о Навальном
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
пляждюныподглядывал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Маньяк завелся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Два сибиряка жестоко обокрали мужчину на 900 тысяч рублей: Подкараулили его на дороге с газовым баллончиком
12:54:01 8/27/2021
Два сибиряка жестоко обокрали мужчину на 900 тысяч рублей: Подкараулили его на дороге с газовым баллончиком
БердскКадры из заброшенной, но жилой общаги в Бердске: Старики и семьи с детьми выживают в доме №62 по ул. К.Маркса
12:44:24 8/27/2021
Кадры из заброшенной, но жилой общаги в Бердске: Старики и семьи с детьми выживают в доме №62 по ул. К.Маркса
Модель ЕГЭ по всем предметам изменят в 2022 году
12:39:53 8/27/2021
Модель ЕГЭ по всем предметам изменят в 2022 году
БердскТребуется механик на производство в Бердск
12:29:16 8/27/2021
Требуется механик на производство в Бердск
Паралимпиада 2021: Медальный зачет игр в Токио сборных со всего мира за 26 августа
12:25:25 8/27/2021
Паралимпиада 2021: Медальный зачет игр в Токио сборных со всего мира за 26 августа
БердскПрокуратура Бердска найдет виновного в возгорании поликлиники №1 ЦГБ
12:21:52 8/27/2021
Прокуратура Бердска найдет виновного в возгорании поликлиники №1 ЦГБ
Почему называется «успением» Великий праздник Успения Пресвятой Богородицы? Сколько дней длится
12:20:01 8/27/2021
Почему называется «успением» Великий праздник Успения Пресвятой Богородицы? Сколько дней длится
БердскВзрослую поликлинику №1 откроют 30 августа после возгорания: Называем временный адрес "красной" и "зеленой" зон, кабинет вакцинации
12:10:31 8/27/2021
Взрослую поликлинику №1 откроют 30 августа после возгорания: Называем временный адрес "красной" и "зеленой" зон, кабинет вакцинации
Новые взрывы прогремели в Кабуле: После теракта погибли 103 человека
11:54:59 8/27/2021
Новые взрывы прогремели в Кабуле: После теракта погибли 103 человека
Троллейбус наехал на ногу 5-летнему мальчику в Новосибирске
11:39:52 8/27/2021
Троллейбус наехал на ногу 5-летнему мальчику в Новосибирске