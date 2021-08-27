Благоприятные дни для стрижки и процедур с волосами по лунному календарю в сентябре 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные дни для стрижки и процедур с волосами по лунному календарю в сентябре 2021 года

10:20:358/27/2021Фото: piqsels
0

Если выбирать неправильные дни, например, для стрижки волос только получить неудовлетворительный результат, но и существенно повлиять на здоровье волос.

стрижка
Даже некардинальные стрижки лучше делать в благоприятные дни

Астрологи уже давно научились составлять подробные лунные календари на каждый месяц, касающиеся совершенно разных сфер нашей жизни. Для огородников составляются одни календари, для бизнесменов совершенно другие.

Для женщин также бывают лунные календари маникюра и педикюра, медицинских процедур, а также календарь стрижек и окрашивания волос. Совершенно на все процессы, происходящие с нами, луна оказывает циклах твоё определённое влияние.

Оно меняется не только в зависимости от фазы луны, но и вот её расположения в каком-то определенном знаке зодиака. При полном совпадении благоприятности разных факторов делается вывод о том, благоприятен день для этой процедуры или неблагоприятен.

Если выбирать неправильные дни, например, для стрижки волос только получить неудовлетворительный результат, но и существенно повлиять на здоровье волос. Тоже самое касается окрашивания волос и других уходовых процедур.

Лучшие дни для стрижки волос: 4, 8, 12, 14, 23, 25-27, 29 сентября 2021.

Среди них можно выделить разные влияния луны на результат:

Для быстрого отращивания волос следует выбирать даты 10, 17, 18 сентября 2021.

Для укрепления волосяных луковиц посетите мастера 4, 6, 24, 27 сентября 2021.

Сходите к парикмахеру, чтобы улучшить финансовое состояние в эти дни 10, 24, 27 сентября 2021.

Лучший день для кардинальной смены образа - 10 сентября 2021.

Окрашивать волосы хорошо 4, 10, 13, 15, 16, 24, 25 сентября 2021 года.

Завивать и делать укладки лучше всего 6, 8-9, 16, 22-28 сентября 2021.

Проводить эпиляцию или депиляцию, в том числе при помощи сахарной пасты, можно 1-6, 22-30 сентября 2021.

Удалять ненужные волосы с лица: 14-20 сентября 2021.

Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Китай сказал свое слово о Навальном
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Признаки деменции: что нужно делать родным
стрижкалунный календарьокрашиваниекалендарь красоты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В какие дни вы обычно стрижетесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вернувшихся без масок туристов ловят в новосибирском аэропорту Толмачево
10:11:08 8/27/2021
Вернувшихся без масок туристов ловят в новосибирском аэропорту Толмачево
Провокацию с листовками с изображением Калининградской области в границах Германии, прокомментировал Кремль
9:50:34 8/27/2021
Провокацию с листовками с изображением Калининградской области в границах Германии, прокомментировал Кремль
Скончалась Нинель Волкова, основатель женского движения в Новосибирской области
9:29:54 8/27/2021
Скончалась Нинель Волкова, основатель женского движения в Новосибирской области
Как правильно посадить озимый лук?
9:20:51 8/27/2021
Как правильно посадить озимый лук?
Заявление ПФР: Выплату в 10 000 рублей получат не все пенсионеры с 3 сентября
9:04:17 8/27/2021
Заявление ПФР: Выплату в 10 000 рублей получат не все пенсионеры с 3 сентября
Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 170: Убито 18 американских солдат
8:34:30 8/27/2021
Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 170: Убито 18 американских солдат
Эффективность двух доз вакцин против ковид резко упадет к зиме, предупредили ученые
8:30:52 8/27/2021
Эффективность двух доз вакцин против ковид резко упадет к зиме, предупредили ученые
Лунный календарь садовода и огородника на выходные 28 и 29 августа 2021 года: Что делать на убывающей луне?
8:20:00 8/27/2021
Лунный календарь садовода и огородника на выходные 28 и 29 августа 2021 года: Что делать на убывающей луне?
БердскБердск в "красной зоне": На пороге четвертой волны коронавирса защиты в городе нет
8:15:33 8/27/2021
Бердск в "красной зоне": На пороге четвертой волны коронавирса защиты в городе нет
В Тайланд без карантина пустят россиян с прививкой «Спутником V»
7:44:06 8/27/2021
В Тайланд без карантина пустят россиян с прививкой «Спутником V»