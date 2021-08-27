Благоприятные дни для стрижки и процедур с волосами по лунному календарю в сентябре 2021 года

Астрологи уже давно научились составлять подробные лунные календари на каждый месяц, касающиеся совершенно разных сфер нашей жизни. Для огородников составляются одни календари, для бизнесменов совершенно другие.
Для женщин также бывают лунные календари маникюра и педикюра, медицинских процедур, а также календарь стрижек и окрашивания волос. Совершенно на все процессы, происходящие с нами, луна оказывает циклах твоё определённое влияние.
Оно меняется не только в зависимости от фазы луны, но и вот её расположения в каком-то определенном знаке зодиака. При полном совпадении благоприятности разных факторов делается вывод о том, благоприятен день для этой процедуры или неблагоприятен.
Если выбирать неправильные дни, например, для стрижки волос только получить неудовлетворительный результат, но и существенно повлиять на здоровье волос. Тоже самое касается окрашивания волос и других уходовых процедур.
Лучшие дни для стрижки волос: 4, 8, 12, 14, 23, 25-27, 29 сентября 2021.
Среди них можно выделить разные влияния луны на результат:
Для быстрого отращивания волос следует выбирать даты 10, 17, 18 сентября 2021.
Для укрепления волосяных луковиц посетите мастера 4, 6, 24, 27 сентября 2021.
Сходите к парикмахеру, чтобы улучшить финансовое состояние в эти дни 10, 24, 27 сентября 2021.
Лучший день для кардинальной смены образа - 10 сентября 2021.
Окрашивать волосы хорошо 4, 10, 13, 15, 16, 24, 25 сентября 2021 года.
Завивать и делать укладки лучше всего 6, 8-9, 16, 22-28 сентября 2021.
Проводить эпиляцию или депиляцию, в том числе при помощи сахарной пасты, можно 1-6, 22-30 сентября 2021.
Удалять ненужные волосы с лица: 14-20 сентября 2021.