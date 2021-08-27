Баклажанная икра самая вкусная

"Икра заморская - баклажанная!" - помните такую фразу из прекрасного фильма "Иван Васильевич меняет профессию"? Она у всех нас вызывала, конечно же, улыбку, поскольку во времена СССР более популярна была икра кабачковая. Однако икра из баклажанов является в действительности еще более вкусной, а ее приготовление не вызывает трудностей. С рецептом справится любая хозяйка - было бы желание.
Сейчас в сезон заготовок, тем более самого активного сбора разных урожаев, грех не воспользоваться этим и не заготовить эту икру.
На литровую банку готовой икры нам надо 1 килограмм баклажанов, 400 граммов лука, 300 граммов помидоров, пара зубчиков чеснока, острый перец добавляем по вкусу, если есть желание, соли нам потребуется одна чайная ложка, сахара одна или две чайных ложки, тоже ориентируйтесь по собственному вкусу. Также возьмем две чайных ложки уксуса 9% и 100 г растительного масла.
Баклажаны чистим и нарезаем кубиком, после чего замачиваем их в воде с солью, чтобы они отдали возможную горечь. Через полчаса воду слить, а нарезанные баклажаны отжать от излишка воды. С помидор снимаем кожицу, нарезаем. Измельчаем лук, чеснок и острый перец.
На сковородку выливаем растительное масло, в него добавляем чеснок и обжариваем его примерно 15 секунд . После этого сразу добавляем лук и жарим его до мягкости. После этого добавляем баклажаны, продолжаем их тушить до мягкости. Затем добавляем помидоры, перец, солим и добавляем огонь, чтобы масса закипела. После закипания огонь нужно убавить, сковороду закрыть крышкой и тушить примерно полчаса.
По истечении времени добавляем сахар и уксус, варим еще 10 минут. Если вы любите баклажанную икру кусочками, готовый салат можно раскладывать по стерилизованным баночкам. Если вы хотите видеть икру более мелкой и однородной, массу можно пробить блендером или пропустить через мясорубку. В таком случае нужно будет ещё раз нагреть массу на протяжении 10 минут для стерилизации.
Икру выкладываем в стерилизованные банки так, чтобы не оставалось пузырьков воздуха, после чего закатываем их прокипяченными крышками. Остывать наши закрутки оставляем под шубой.