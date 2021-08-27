"Вся одежда сгорела": Новые подробности смерти водителя подъемника Валерия Овчинникова при сборе шишек в лесхозе Бердска
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"Вся одежда сгорела": Новые подробности смерти водителя подъемника Валерия Овчинникова при сборе шишек в лесхозе Бердска

2:42:058/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Валерий Иванович умер мгновенно от удара током. В лесхозе пенсионер работал и сторожем. Директор Валерий Носков охарактеризовал умершего одним важным словом.

Валерий Иванович умер мгновенно
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Прощание с трагически погибшим водителем подъемника в лесхозе Бердска, предположительно, состоится завтра, 28 августа. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", умерший водитель последние годы работал сторожем в лесхозе Бердска.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту смерти 66-летнего мужчины от удара током. Предварительно установлено, что в дневное время 26 августа в городе Бердске трое мужчин занимались сбором еловых шишек с помощью крана-автоподъемника. При проведении работ на высоте произошел контакт люльки с находившимся там мужчинами с линией электропередачи. В результате происшествия водитель транспортного средства погиб от поражения электрическим током. Двое остальных мужчин доставлены в медицинское учреждение.

- В течение пяти минут первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия на улице Кольцова. Горел автоподъёмник на площади 12 кв. м. Как было установлено, при проведении высотных работ на автоподъемнике произошло касание люльки автовышки с воздушной линией электропередач с последующим возгоранием спецтранспорта. Угрозы распространения пожара не было, - сообщили в МЧС.

Один из находящихся в машине погиб моментально от удара током, его обугленное тело проливали пожарные. Им оказался Валерий Овчинников. 28 октября ему бы исполнилось 67 лет. Организацией похорон занимается его бывшая супруга - Светлана. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" директор Бердского лесхоза Валерий Носков 27 августа, таких как Валерий Иванович осталось в городе немного.

- Помощь в организации похорон не требуется. С семьей вчера все решили, окажем посильную помощь родственникам. Он был пенсионером, работал водителем и сторожем. Все это трудно сказать и объяснить. Ну вот так получилось. Он был нормальный человек, трудоголик. Не паркетник и не менеджер. он был настоящий и трудовой. Вчера была здесь дочь, разговаривали с главным лесничим. Проговорили помощь. Всем поможем, - отметил Валерий Носков в беседе с "Курье. Среда. Бердск".

Также по информации источника "Курьер. Среда. Бердск", Валерий Овчинников погиб мгновенно от удара током. Когда на место происшествия приехали сотрудники МЧС, у погибшего уже сильно обгорели кожа тела, рук и больше всего ног. Вся одежда Валерия Ивановича сгорела.

"Курьер. Среда. Бердск" выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Ивановича Овчинникова. Если вы хотите рассказать о своем муже, отце или друге, свяжитеь с редакцией по номеру телефона 3-00-10. Или напишите на номер WhatsApp 8953-878-90-10.

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