Педагог пожаловалась Путину на образ Снежаны Денисовны из «Наша Russia»

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с учителями, преподавателями ВУЗов, а также со студентами и абитуриентами. Первой на связь вышла учитель истории из ярославской школы № 26 Жанна Торхова. Она она рассказала российскому лидеру, что россиянам не хватает положительного образа учителя в современной массовой культуре.
— Отношение к учителю за последние годы сильно изменилось, — сказала президенту Жанна Торхова. — И очень хочется повысить престиж профессии «учитель». Очень странно, когда про работу учителя говорят «услуга». На мой взгляд и взгляд коллег, это неправильно. Я не считаю, что оказываю услугу. Я наставляю, учу, помогаю, мы с ребятами дружим и доверяем друг другу. Я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в средствах массовой информации — через позитивный образ учителя в произведениях массовой культуры — в кино, в театре, в литературе. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Наша Russia», но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом.
Президент отметил, что в целом согласен, но вот в слове «услуга» он не видит ничего плохого.
— Я часто слышу такие же соображения от представителей других отраслей, ну скажем, от медиков, врачей, — заявил Владимир Путин. — Они тоже обижаются и говорят: «Какая услуга? Речь идет о жизни и здоровье наших людей, мы не услугу оказываем, мы людей спасаем». В целом правильно. А что касается педагогической деятельности, это, конечно, гораздо глубже, чем то, что мы часто понимаем в бытовом смысле под понятием «услуга». Конечно, это содержательная, большая, глубокая, важнейшая работа для общества. Не хочется штампами говорить, но вы создаете будущее страны, укрепляете его. Вашими руками, вашим талантом создается будущее. Если это словечко не устраивает, надо от него, может быть, уходить.
Коллектив школы остался доволен ответом президента. Говорят, что поддержка в этом вопросе им сейчас очень нужна, сообщает 76.ru.