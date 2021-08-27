Мужчина 44 лет умер от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 27 августа

Сегодня, 27 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействия распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. Так, за последние сутки в регионе выявили 174 новых зараженных. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 44 года, 55 лет, 65 лет, 66 лет, женщины в возрасте 59 лет, 66 лет, 69 лет, 75 лет, 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 616 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 277 пациентов, в том числе 40 детей.
В отделениях реанимации находятся 165 человек. На ИВЛ – 17 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2 348 400 тестов на коронавирус.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».