Стая бродячих собак напала на 7-летнего ребенка в Подмосковье
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Стая бродячих собак напала на 7-летнего ребенка в Подмосковье

3:31:258/27/2021Фото: pixabay
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Мальчика пришлось госпитализировать с множественными травмами.

Собаки напали на ребенка

В Подмосковье, в городе Дмитров накануне произошло серьезное ЧП. Там собаки напали на 7-летнего ребенка. Он получил травмы и его пришлось госпитализировать.

По предварительным данным, все произошло в поселке Никольское Дмитровского городского округа. После нападения бродячих собак ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.

- Прокуратура Московской области поручила Дмитровской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собак на 7-летнего ребенка. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными, - говорится в сообщении ведомства.

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