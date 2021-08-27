Стая бродячих собак напала на 7-летнего ребенка в Подмосковье

В Подмосковье, в городе Дмитров накануне произошло серьезное ЧП. Там собаки напали на 7-летнего ребенка. Он получил травмы и его пришлось госпитализировать.
По предварительным данным, все произошло в поселке Никольское Дмитровского городского округа. После нападения бродячих собак ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.
- Прокуратура Московской области поручила Дмитровской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собак на 7-летнего ребенка. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными, - говорится в сообщении ведомства.