Коронавирус убил 798 россиян за сутки на 27 августа

Сегодня, 27 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. Так за последние сутки в стране выявили 19 509 случаев. Общее же число зарегистрированных заражений достигло 6 844 049.
За сутки от коронавируса в стране скончалось 798 россиян. Всего жертвами ковида в России стал 180 041 житель.
Также за прошедший день выздоровело 19 217 пациентов. Теперь количество выздоровевших насчитывает 6 112 035 жителей страны.
Напомним, в России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».