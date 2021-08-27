Коронавирус убил 798 россиян за сутки на 27 августа
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Коронавирус убил 798 россиян за сутки на 27 августа

3:47:458/27/2021Фото: pixabay
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Также за прошедший день выздоровело 19 217 пациентов.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 27 августа, оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. Так за последние сутки в стране выявили 19 509 случаев. Общее же число зарегистрированных заражений достигло 6 844 049.

За сутки от коронавируса в стране скончалось 798 россиян. Всего жертвами ковида в России стал 180 041 житель.

Также за прошедший день выздоровело 19 217 пациентов. Теперь количество выздоровевших насчитывает 6 112 035 жителей страны.

Напомним, в России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».

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