Туристку засосало насосом в бассейн 5-звездочного отеля в Астрахани

Недавно в Астрахани произошло ЧП. Там туристку засосало в насос бассейна. Из-за этого она получила огромный синяк на животе. Обо всем произошедшем рассказала подруга девушки в паблике ВК «Типичная Астарахань».
По ее словам, они вместе с приятельницей решили отдохнуть возле бассейна при пятизвездочном отеле. Когда девушка плавала у бортиков, почувствовала, что ее стало резко притягивать к стенке животом. Осознав, что она не может оттолкнуться самостоятельно, россиянка начала кричать о помощи.
По информации Лайфа, несмотря на то, что девушка сильно кричала, сотрудники не торопились отключать насос.
- Я кричала, что мне больно. Казалось, что мой живот разрывается. У меня вся жизнь перед глазами пролетала. Рядом стоял какой-то мужчина в джинсах и говорил мне: "Ты не умрешь, что ты плачешь», — описала она происходящее.
- Ей сказали, если бы это был ребенок, то кожа бы не выдержала и лопнула, и высосало бы все внутренности, — рассказала подписчица паблика.
В качестве компенсации за причиненный вред администраторы дали девушкам два сертификата на бесплатное посещение бассейна. Пострадавшая собирается идти в прокуратору и подавать на отель в суд.