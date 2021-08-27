Туристку засосало насосом в бассейн 5-звездочного отеля в Астрахани
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Туристку засосало насосом в бассейн 5-звездочного отеля в Астрахани

4:01:448/27/2021Фото: Типичная Астрахань
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Сотрудники отеля не спешили помочь девушке.

У девушки огромная гематома на животе

Недавно в Астрахани произошло ЧП. Там туристку засосало в насос бассейна. Из-за этого она получила огромный синяк на животе. Обо всем произошедшем рассказала подруга девушки в паблике ВК «Типичная Астарахань».

По ее словам, они вместе с приятельницей решили отдохнуть возле бассейна при пятизвездочном отеле. Когда девушка плавала у бортиков, почувствовала, что ее стало резко притягивать к стенке животом. Осознав, что она не может оттолкнуться самостоятельно, россиянка начала кричать о помощи.

По информации Лайфа, несмотря на то, что девушка сильно кричала, сотрудники не торопились отключать насос.

- Я кричала, что мне больно. Казалось, что мой живот разрывается. У меня вся жизнь перед глазами пролетала. Рядом стоял какой-то мужчина в джинсах и говорил мне: "Ты не умрешь, что ты плачешь», — описала она происходящее.

- Ей сказали, если бы это был ребенок, то кожа бы не выдержала и лопнула, и высосало бы все внутренности, — рассказала подписчица паблика.

В качестве компенсации за причиненный вред администраторы дали девушкам два сертификата на бесплатное посещение бассейна. Пострадавшая собирается идти в прокуратору и подавать на отель в суд.

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