Штраф автомобилистам за нарушение тишины в Москве увеличат в 10 раз
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Штраф автомобилистам за нарушение тишины в Москве увеличат в 10 раз

4:59:288/27/2021Фото: pixabay
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Его привяжут к мощности автомобиля.

Штраф для автомобилистов увеличат

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы планируют внести в городскую думу проект закона об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, штраф предлагают повысить в 10 раз.

- Необходимо (...) установить минимальный штраф 5 тыс. руб. и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом, - написал глава Москвы в своем блоге.

Сейчас этот штраф составляет всего 500 рублей. На рассмотрение его внесут в самое ближайшее время. Мэр также отметил, что еще одной мерой воздействия на нарушителей должна стать эвакуация их транспортных средств на штрафстоянку.

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