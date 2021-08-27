Порноактер Рон Джереми предстанет перед судом за 34 эпизода изнасилований

Порнозвезда Рон Джереми станет обвиняемым в 34 эпизодах сексуального насилия.
12 изнасмлований, 7 случаев принуждения к оральному сексу, домогательства во время сна и другие преступления, среди которых изнасилование 15-летней девушки во время вечеринки в Санта-Кларите — не полный список обвинений для порноактера, которому исполнилось 68 лет. Об этом стало известно из сообщения издания Los Angeles Times, которое ссылается на прокуратуру Лос-Анджелеса.
Обвинение строится на заявлениях, который поступили от 23 женщин в течение последних 25 лет. Самое раннее предполагаемое изнасилование датируется 1996 годом.
Суд назначен на 12 октября, актер отрицает свою причастность к данным преступлениям.
Первые обвинения в сексуальном насилии поступили в полицию еще в 2020 году, жертв актер подстерегал в барах Западного Голливуда, он пользовался своей популярностью и подвергал женщин насилию.
Рон Джереми попал в Книгу Гиннесса за то, что был самым успешным порноактером Голливуда, на его счету более 2 тысяч фильмов с категорией 18+.