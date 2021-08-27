Роналду собирается уйти из Ювентуса в Манчестер Сити

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил покинуть свой футбольный клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
36-летний форвард намерен сменить клуб нынешним летом. Португалец попросил руководство «старой синьоры» отпустить его в новую команду.
Сейчас Роналду хочет вернуться в Английскую премьер-лигу и перейти в «Манчестер СИТИ»
26 августа журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «горожане» готовы предложить нападающему двухлетний контракт с окладом в 15 миллионов евро в год.
О желании португальца перейти в «Сити» стало известно еще 24 августа. А до этого он критиковал СМИ за то, что они распространяют слухи о его возвращении в «Реал».