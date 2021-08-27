Роналду собирается уйти из Ювентуса в Манчестер Сити
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Роналду собирается уйти из Ювентуса в Манчестер Сити

5:19:008/27/2021Фото: pixabay
0

Он обратился к руководству своего клуба с просьбой отпустить его.

Роналду покидает Ювентус

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил покинуть свой футбольный клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

36-летний форвард намерен сменить клуб нынешним летом. Португалец попросил руководство «старой синьоры» отпустить его в новую команду.

Сейчас Роналду хочет вернуться в Английскую премьер-лигу и перейти в «Манчестер СИТИ»
26 августа журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «горожане» готовы предложить нападающему двухлетний контракт с окладом в 15 миллионов евро в год.

О желании португальца перейти в «Сити» стало известно  еще 24 августа. А до этого он критиковал СМИ за то, что они распространяют слухи о его возвращении в «Реал».

Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
ОБСЕ обеспокоена новой выходкой Украины
Дочь Меладзе экстренно госпитализировали
Женщина собралась замуж за сводного брата: исход
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Мужчина загрыз укусившую его змею и умер
Русским в Казахстане предсказали незавидную судьбу
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Реакция Пескова на выплаты военным и пенсионерам
Что теперь запрещено делать в РФ: новый закон уже принят
Одна странность удивила Захарову на встрече Зеленского с Меркель
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
Конфуз на переговорах Меркель и Путина (видео)
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
футбольный клубаплпереход в другой клубКриштиану Роналду
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Правильный выбор сделал Роналду?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нежнейшие картинки и искренние слова в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа для всех верующих
5:15:47 8/27/2021
Нежнейшие картинки и искренние слова в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа для всех верующих
Штраф автомобилистам за нарушение тишины в Москве увеличат в 10 раз
4:59:28 8/27/2021
Штраф автомобилистам за нарушение тишины в Москве увеличат в 10 раз
Зенит обыграл ЦСКА в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ
4:43:03 8/27/2021
Зенит обыграл ЦСКА в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ
Министр обороны Казахстана хочет уйти с поста после взрывов в военной части
4:39:38 8/27/2021
Министр обороны Казахстана хочет уйти с поста после взрывов в военной части
БердскHonda перевернулась на крышу от удара с черной иномаркой в Бердске на перекрестке ул. Советской и Красноармейской
4:36:14 8/27/2021
Honda перевернулась на крышу от удара с черной иномаркой в Бердске на перекрестке ул. Советской и Красноармейской
Плакаты с Калининградской областью в составе страны развесили в Германии
4:23:54 8/27/2021
Плакаты с Калининградской областью в составе страны развесили в Германии
Чудодейственные и исцеляющие молитвы в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2021 года
4:20:35 8/27/2021
Чудодейственные и исцеляющие молитвы в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2021 года
Туристку засосало насосом в бассейн 5-звездочного отеля в Астрахани
4:01:44 8/27/2021
Туристку засосало насосом в бассейн 5-звездочного отеля в Астрахани
Коронавирус убил 798 россиян за сутки на 27 августа
3:47:45 8/27/2021
Коронавирус убил 798 россиян за сутки на 27 августа
Стая бродячих собак напала на 7-летнего ребенка в Подмосковье
3:31:25 8/27/2021
Стая бродячих собак напала на 7-летнего ребенка в Подмосковье