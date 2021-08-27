Подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой не серийный маньяк, заявил психиатр

Врач-психиатр Василий Бейнарович, который заинтересован пропажей детей в Тюмени рассказал, как впервые узнал о существовании маньяка.
- Мне подписчики прислали на почту информацию о том, что 20 лет в Тюмени исчезают дети. Прочитав эту историю, я начал искать более подробно информацию. Я нашел сайт, где неизвестный человек подробно пишет и рассказывает информацию и данные, которые нигде не фигурировали. Скорее всего, он как-то связан со следствием. Там была большая статья про тюменского маньяка. Там я впервые услышал о Кирюхине – человеке, который заявил о том, что в Тюмени фигурирует серийный маньяк, - рассказал он.
Он записал и опубликовал видеоролик, в котором рассказал обо всем.
- Сначала я выпустил первый ролик. В нем я рассказал, что на данный момент было доступно в Сети. Спустя месяц мне пишет Светлана, которая является родственницей, сестрой одной из жертв. Она спрашивает: почему не рассказали про их девушек. Она рассказала мне жуткую трагедию, где две сводные сестры исчезли, – одна в 97-м, другая исчезает в 2002-м. Одну из них нашли уже неживой. Я сделал вторую часть ролика, - отметил он.
По его словам, большинство историй с убийствами детей в Тюмени действительно имеют много сходства.
- Когда мы рассказываем про какого-то серийного убийцу, то мы ищем связь – общую или промежуточную. Даже если мы не слушаем заявления Кирюхина, а просто размышляем, то есть единая область – город Тюмень, где пропадают дети с циклической последовательностью. У детей есть определенные сходство и небольшие дефекты – например, легкое косоглазие. И это очень выражено у детей. Такой ребенок всегда одинок, испытывает комплексы и сторонится других. Людям, которые преследуют ужасную цель, для них вычислить таких детей легко. Во многих случаях там многие дети идут домой одни много километров. Вычислить таких детей достаточно легко. Поэтому есть определенные описания, - сказал эксперт.
Что касается последней истории с 8-летней девочкой, то, по его мнению, подозреваемый в ее убийстве точно не связан с предыдущими преступлениями.
- Он такой совершенно обычный работяга. Попытка у него была устроиться в полицию. Что-то там не заладилось. Вопросов достаточно много: как он это сделал, где находился ребенок все это время. Но я могу точно сказать, что этот человек никак не связан с серией предыдущих преступлений, по крайней мере с первыми двумя циклами. На момент тех преступлений ему было 16 лет. Это маловероятно. Вряд ли он связан, - сказал он.
Напомним, Настя Муравьева пропала 30 июня, а 19 августа ее труп нашли на берегу озера. Подозреваемого в убийстве уже задержали — им оказался 40-летний Виталий Бережной, бывший спецназовец и помощник участкового. Он уже во всем признался.