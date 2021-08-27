Военные Пакистана обстреляли нелегальных афганских беженцев: Есть жертвы
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Военные Пакистана обстреляли нелегальных афганских беженцев: Есть жертвы

5:57:498/27/2021Фото: @varlamov
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Результатом стрельбы стала гибель трех человек, также известно о пяти пострадавших в результате обстрела.

Афганские беженцы были расстреляны пакистанскими пограничниками

Группа граждан из Афганистана была обстреляна при попытке попасть в Пакистан.

Нелегальный переход границы был прерван выстрелами пакистанских военных. Об этом стало известно от РИА Новости со ссылкой на источник из «Талибана»*.

Рано утром 27 августа 10 человек из Афганистана прошли по грунтовой дороге недалеко от КПП Торкхам, что на северо-западе Пакистана, по ним был открыт огонь вооруженными силами страны.

Результатом стрельбы стала гибель трех человек, также известно о пяти пострадавших в результате обстрела. По словам источника, тела убитых продолжают лежать на дороге.

15 августа в Афганистане произошла смена власти. Террористической движение «Талибан»* взяло управление страной в свои руки. Граждане Афганистана любыми путями пытаются покинуть страну, в которой вводятся законы шариата.

Девушек и женщин, ранее занимавших должности в организациях, не выпускают из домов, жители страны боятся, что спустя некоторое время начнутся жесткие репрессии по отношению к гражданам, работавшим с военными и иностранцами.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремистской организацией в России.

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