Военные Пакистана обстреляли нелегальных афганских беженцев: Есть жертвы

Группа граждан из Афганистана была обстреляна при попытке попасть в Пакистан.
Нелегальный переход границы был прерван выстрелами пакистанских военных. Об этом стало известно от РИА Новости со ссылкой на источник из «Талибана»*.
Рано утром 27 августа 10 человек из Афганистана прошли по грунтовой дороге недалеко от КПП Торкхам, что на северо-западе Пакистана, по ним был открыт огонь вооруженными силами страны.
Результатом стрельбы стала гибель трех человек, также известно о пяти пострадавших в результате обстрела. По словам источника, тела убитых продолжают лежать на дороге.
15 августа в Афганистане произошла смена власти. Террористической движение «Талибан»* взяло управление страной в свои руки. Граждане Афганистана любыми путями пытаются покинуть страну, в которой вводятся законы шариата.
Девушек и женщин, ранее занимавших должности в организациях, не выпускают из домов, жители страны боятся, что спустя некоторое время начнутся жесткие репрессии по отношению к гражданам, работавшим с военными и иностранцами.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремистской организацией в России.