Полиция Бердска разыскивает мужчину, который похитил продукты на 6 000 рублей в супермаркете
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Полиция Бердска разыскивает мужчину, который похитил продукты на 6 000 рублей в супермаркете

5:41:448/27/2021Фото: МВД России
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В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Мужчина обокрал супермаркет

Бердские полицейские ищут мужчину, который 9 июля текущего года, находясь в магазине, расположенном по улице Лунной  похитил продукты и скрылся с места преступления.

Ущерб составил около 6 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, изображённого на видеозаписи, просьба незамедлительно сообщить в отдел полиции по городу Бердску по телефону: 8913-454-98-78 Конфиденциальность гарантируется.

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