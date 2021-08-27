Полиция Бердска разыскивает мужчину, который похитил продукты на 6 000 рублей в супермаркете

Бердские полицейские ищут мужчину, который 9 июля текущего года, находясь в магазине, расположенном по улице Лунной похитил продукты и скрылся с места преступления.
Ущерб составил около 6 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, изображённого на видеозаписи, просьба незамедлительно сообщить в отдел полиции по городу Бердску по телефону: 8913-454-98-78 Конфиденциальность гарантируется.