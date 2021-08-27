Данные 1377 сторонников Навального из Бердска попали в открытый доступ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Данные 1377 сторонников Навального из Бердска попали в открытый доступ

5:21:238/27/2021Фото: pixabay
0

Там указаны фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес прописки, место работы и электронная почта.

Данные оппозиционеров утекли в сеть

База данных участников «Умного голосования», а также других сайтов в поддержку оппозиционера Алексея Навального из Новосибирской области оказалась в свободном доступе. Об этом сообщает РБК. Файл размером 40Мб содержит 33045 строк, в каждой из которых указаны фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес прописки, место работы и электронная почта. В большинстве строк указан мобильный телефон. В 778 строках упоминается Искитим, в 1377 — Бердск.

Напомним, что в апреле база данных митингующих в поддержку оппозиционера также утекла в сеть. Тогда там были электронные адреса сторонников. Об этом рассказывал Иван Жданов, директор ФБК(признана иноагентом, экстремистской и запрещена в РФ).

- Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам, — рассказал тогда он.

Звезды, чья карьера разрушена из-за алкаголя
Безруков жестко высказался о стычке с Меньшовым
Дополнительные соцвыплаты пенсионерам: в ЦБ РФ не молчат
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Два офицера ФСБ умерли мгновенно из-за главы ГИБДД: что он сделал
оппозиционерыданные сторонниковданные утекли в сеть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как относитесь к Навальному?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДанные 1377 сторонников Навального из Бердска попали в открытый доступ
5:21:23 8/27/2021
Данные 1377 сторонников Навального из Бердска попали в открытый доступ
Можно ли работать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Категорические запреты праздника
5:20:41 8/27/2021
Можно ли работать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Категорические запреты праздника
Роналду собирается уйти из Ювентуса в Манчестер Сити
5:19:00 8/27/2021
Роналду собирается уйти из Ювентуса в Манчестер Сити
Нежнейшие картинки и искренние слова в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа для всех верующих
5:15:47 8/27/2021
Нежнейшие картинки и искренние слова в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа для всех верующих
Штраф автомобилистам за нарушение тишины в Москве увеличат в 10 раз
4:59:28 8/27/2021
Штраф автомобилистам за нарушение тишины в Москве увеличат в 10 раз
Зенит обыграл ЦСКА в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ
4:43:03 8/27/2021
Зенит обыграл ЦСКА в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ
Министр обороны Казахстана хочет уйти с поста после взрывов в военной части
4:39:38 8/27/2021
Министр обороны Казахстана хочет уйти с поста после взрывов в военной части
БердскHonda перевернулась на крышу от удара с черной иномаркой в Бердске на перекрестке ул. Советской и Маяковского
4:36:14 8/27/2021
Honda перевернулась на крышу от удара с черной иномаркой в Бердске на перекрестке ул. Советской и Маяковского
Плакаты с Калининградской областью в составе страны развесили в Германии
4:23:54 8/27/2021
Плакаты с Калининградской областью в составе страны развесили в Германии
Чудодейственные и исцеляющие молитвы в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2021 года
4:20:35 8/27/2021
Чудодейственные и исцеляющие молитвы в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2021 года