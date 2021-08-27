Данные 1377 сторонников Навального из Бердска попали в открытый доступ

База данных участников «Умного голосования», а также других сайтов в поддержку оппозиционера Алексея Навального из Новосибирской области оказалась в свободном доступе. Об этом сообщает РБК. Файл размером 40Мб содержит 33045 строк, в каждой из которых указаны фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес прописки, место работы и электронная почта. В большинстве строк указан мобильный телефон. В 778 строках упоминается Искитим, в 1377 — Бердск.
Напомним, что в апреле база данных митингующих в поддержку оппозиционера также утекла в сеть. Тогда там были электронные адреса сторонников. Об этом рассказывал Иван Жданов, директор ФБК(признана иноагентом, экстремистской и запрещена в РФ).
- Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам, — рассказал тогда он.