Бродячие собаки напали на 7-летнего мальчика: Возбуждено уголовное дело
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бродячие собаки напали на 7-летнего мальчика: Возбуждено уголовное дело

6:18:208/27/2021
0

С телесными повреждениями в виде укусов ребёнок попал в больницу. СК и прокуратура начали проверку

Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собак на 7-летнего ребенка в Дмитрове

Прокуратура Московской области поручила Дмитровской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собак на 7-летнего ребёнка, сообщили 27 августа в Телеграм-канале надзорного ведоства.

По предварительной информации, на мальчика набросились бродячие собаки в поселке Никольское Дмитровского городского округа. С телесными повреждениями в виде укусов ребёнок попал в больницу.

-В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в региональной прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование прокуратура взяла на контроль.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собак на 7-летнего мальчика в подмосковном Дмитрове.

"Председатель СК России запросил от руководителя ГСУ СК России по Московской области А.Ю. Старикова доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей нападение собак на ребенка в деревне Никольское Дмитровского городского округа (ч.1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Россиянку облили кипятком при приеме на работу
Крушение самолета в Подмосковье: почему погибли все на борту
Двое россиян упали с 4000 метров на глазах у всех
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Дардо Кусто мертв: названа предполагаемая причина смерти
Ей было 31: в озере нашли тумбочку с телом девушки
«Я истощена, меня рвет»: Макеевой срочно вызвалли скорую
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Смерть срочника в РФ: мать о последних его словах
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Когда наступит бабье лето: прогноз синоптиков
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Эффектные поздравления с Днем дальнобойщика для властелинов дорог
6:15:10 8/27/2021
Эффектные поздравления с Днем дальнобойщика для властелинов дорог
Военные Пакистана обстреляли нелегальных афганских беженцев: Есть жертвы
5:57:49 8/27/2021
Военные Пакистана обстреляли нелегальных афганских беженцев: Есть жертвы
Массовая драка мигрантов произошла в хостеле Москвы - не поделили койки
5:52:41 8/27/2021
Массовая драка мигрантов произошла в хостеле Москвы - не поделили койки
БердскПолиция Бердска разыскивает мужчину, который похитил продукты на 6 000 рублей в супермаркете
5:41:44 8/27/2021
Полиция Бердска разыскивает мужчину, который похитил продукты на 6 000 рублей в супермаркете
Порноактер Рон Джереми предстанет перед судом за 34 эпизода изнасилований
5:39:12 8/27/2021
Порноактер Рон Джереми предстанет перед судом за 34 эпизода изнасилований
Подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой не серийный маньяк, заявил психиатр
5:26:35 8/27/2021
Подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой не серийный маньяк, заявил психиатр
БердскДанные 1377 сторонников Навального из Бердска попали в открытый доступ
5:21:23 8/27/2021
Данные 1377 сторонников Навального из Бердска попали в открытый доступ
Можно ли работать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Категорические запреты праздника
5:20:41 8/27/2021
Можно ли работать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа? Категорические запреты праздника
Роналду собирается уйти из Ювентуса в Манчестер Сити
5:19:00 8/27/2021
Роналду собирается уйти из Ювентуса в Манчестер Сити
Нежнейшие картинки и искренние слова в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа для всех верующих
5:15:47 8/27/2021
Нежнейшие картинки и искренние слова в Успение Пресвятой Богородицы 28 августа для всех верующих