Бродячие собаки напали на 7-летнего мальчика: Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Московской области поручила Дмитровской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собак на 7-летнего ребёнка, сообщили 27 августа в Телеграм-канале надзорного ведоства.
По предварительной информации, на мальчика набросились бродячие собаки в поселке Никольское Дмитровского городского округа. С телесными повреждениями в виде укусов ребёнок попал в больницу.
-В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в региональной прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование прокуратура взяла на контроль.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил доложить о ходе расследования дела о нападении собак на 7-летнего мальчика в подмосковном Дмитрове.
"Председатель СК России запросил от руководителя ГСУ СК России по Московской области А.Ю. Старикова доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей нападение собак на ребенка в деревне Никольское Дмитровского городского округа (ч.1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.