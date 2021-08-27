За истязания детей 4 и 5 лет своей сожительницы под уголовное дело попал сельчанин в Новосибирской области
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За истязания детей 4 и 5 лет своей сожительницы под уголовное дело попал сельчанин в Новосибирской области

6:35:508/27/2021Фото: СУ СКР по НСО
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Следствие установило, что он систематически бил детей. Соседи заявили об издевательствах над малышами в полицию.

Дети вынуждены были жить в одном доме с извергом

В Новосибирской области по результатам проведенной проверки по сообщению СМИ об истязании детей возбуждено уголовное дело. Об этом 27 августа сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Барабинский межрайонный следственный отдел СК проверил факт причинения психических и физических страданий 4-летнему мальчику и 5-летней девочке путем систематического нанесения им побоев. И возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

-По данным следствия, подозреваемый проживал в доме по ул. Восточной в селе Кожурла Убинского района вместе с женщиной и двумя ее малолетними детьми, 2016 и 2017 года рождения. Осознавая, свое физическое превосходство и испытывая к детям личную неприязнь, мужчина систематически в период с января по август 2021 года наносил им побои, - рассказали в ведомстве.

А вечером 24 августа он по делу ударил веткой дерева по ногам 5-летней девочки, схватил ее за руку, приподнял вверх и с силой бросил на землю. Свидетелями избиения ребенка стали соседи, которые и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время его допросят. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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