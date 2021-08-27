В Госдуме хотят отказаться от МРОТ и опираться только на прожиточный минимум

В России использование минимального размера оплаты труда (МРОТ) стало анахронизмом, от которого пора уходить. Теперь следует опираться только на прожиточный минимум, - заявил Николай Арефьев, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
По словам парламентария в комментарии для URA.RU, в РФ за последние 30 лет привыкли отталкиваться от данного параметра, однако его использование избыточно, потому что оплата труда никак не должна быть меньше прожиточного минимума.
Кроме того, привязывать налогообложение и административные штрафы к МРОТ нельзя, так как это приносит больше вреда. По мнению депутата, он бы прекратил использовать МРОТ.
В 2021 году размер МРОТ составляет 12 791 рубль, с 1 января 2022 года его размер должен быть увеличен до 13 617 рублей.
Партия ЛДПР внесла предложение увеличить размер МРОТ до 20 000 рублей. Данное предложение будет рассмотрено новым составом Государственной думы после выборов 19 сентября.