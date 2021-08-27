Из-за гранаты эвакуировали людей в новосибирском аэропорту Толмачево
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Из-за гранаты эвакуировали людей в новосибирском аэропорту Толмачево

7:29:468/27/2021
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Одна из посылок вызвала подозрение. По инструкции всех сотрудников почты эвакуировали и вызвали спецслужбы.

Центр находится на территории международного аэропорта Толмачево

Эвакуация прошла в логистическом центре "Почты России" возле аэропорта Толмачево в Новосибирске из-за сообщения об обнаруженной гранате. Позже стало известно, что взрывное устройство оказалась муляжом.

"Произошла эвакуация <в логистическом центре "Почты России">. Обнаруженное устройство оказалось муляжом", - цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

В "Почте России" заявили, что инцидент не повлиял на работу логистического центра.

"Все посылки, попадающие в наши сортировочные центры, проходят проверку с использованием специализированного досмотрового оборудования. Если содержимое какой-то посылки вызывает подозрения у службы безопасности, по регламенту мы эвакуируем сотрудников центра. Сегодня в новосибирском ЛПЦ произошла именно такая ситуация. Мы оперативно вызвали сотрудников специальной службы и возобновили работу ЛПЦ, как только получили от них разрешение", - сообщили в пресс-службе.

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