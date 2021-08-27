Из-за гранаты эвакуировали людей в новосибирском аэропорту Толмачево

Эвакуация прошла в логистическом центре "Почты России" возле аэропорта Толмачево в Новосибирске из-за сообщения об обнаруженной гранате. Позже стало известно, что взрывное устройство оказалась муляжом.
"Произошла эвакуация <в логистическом центре "Почты России">. Обнаруженное устройство оказалось муляжом", - цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
В "Почте России" заявили, что инцидент не повлиял на работу логистического центра.
"Все посылки, попадающие в наши сортировочные центры, проходят проверку с использованием специализированного досмотрового оборудования. Если содержимое какой-то посылки вызывает подозрения у службы безопасности, по регламенту мы эвакуируем сотрудников центра. Сегодня в новосибирском ЛПЦ произошла именно такая ситуация. Мы оперативно вызвали сотрудников специальной службы и возобновили работу ЛПЦ, как только получили от них разрешение", - сообщили в пресс-службе.