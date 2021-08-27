Провокацию с листовками с изображением Калининградской области в границах Германии, прокомментировал Кремль
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Провокацию с листовками с изображением Калининградской области в границах Германии, прокомментировал Кремль

9:50:348/27/2021Фото: Wikimedia Commons
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Плакаты являются частью предвыборной компании партии ХДС, однако ее представитель опроверг их участие в расклейке агитации.

Песков рассказал, что в Кремле недовольны появлением провокационных плакатов в Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели изображение листовок, выпущенных перед выборами в ФРГ.

На провокационных плакатах изображена карта Германии, на которой в ее границах находится территория российской Калининградской области. О реакции Кремля стало известно во время общения с журналистами представителя российского президента.

- Мы видели сообщения СМИ <об этом>, реакция у нас негативная, отрицательная, - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что данное «творчество» не имеет отношения к «официальной позиции Берлина».

- Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации. Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии, - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Калининградская область стала частью РСФСР после Потстдамской конференции в 1945 году. В апреле 194го была образована Кенигсбергская область, в июле того же года переименованная в Калининградскую.

Листовки 72-летней давности были расклеены на улицах города Тетеров, данные копии плакатов являются частью предвыборной компании партии ХДС, однако ее представитель опроверг их участие в расклейке агитации.

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