Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели изображение листовок, выпущенных перед выборами в ФРГ.
На провокационных плакатах изображена карта Германии, на которой в ее границах находится территория российской Калининградской области. О реакции Кремля стало известно во время общения с журналистами представителя российского президента.
- Мы видели сообщения СМИ <об этом>, реакция у нас негативная, отрицательная, - сказал представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что данное «творчество» не имеет отношения к «официальной позиции Берлина».
- Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации. Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии, - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Калининградская область стала частью РСФСР после Потстдамской конференции в 1945 году. В апреле 194го была образована Кенигсбергская область, в июле того же года переименованная в Калининградскую.
Листовки 72-летней давности были расклеены на улицах города Тетеров, данные копии плакатов являются частью предвыборной компании партии ХДС, однако ее представитель опроверг их участие в расклейке агитации.