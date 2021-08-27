Бердск в "красной зоне": На пороге четвертой волны коронавирса защиты в городе нет

По показателю числа вакцинированных Бердск находится в «красной зоне». Об этом рассказала главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.
Добиться коллективному иммунитета к коронавирусу Бердск может лишь при вакцинации 51 110 горожан. На 26 августа прививку поставили чуть более 23 000 человек. Таким образом, город находится в «красной зоне», сделала вывод Дробинская.
Вместе с тем, по ее словам, количество зараженных за сутки снижается, третья волна коронавируса спадает. Однако главврач уверена, что осенью произойдет четвертая волна пандемии. Алла Дробинская еще раз напомнила о том, что в Бердске открыты прививочные пункты, работают выездные бригады БЦГБ, готовые приехать на предприятие по заявке и ввести вакцину сотрудникам в массовом порядке.
Побывав накануне в Новом поселке, главврач горбольницы рассказала местным жителям об опасности коронавируса и необходимости вакцинации. По официальным данным, из 5200 поселковцев привились менее 700, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.
-Вирус с каждой волной трансформируется, он ведет себя словно разумное существо, и поэтому его изучить и предсказать пока невозможно. У обновленных штаммов меняются симптомы заболевания, кардинально сокращается инкубационный период. Медики не исключают, что следующая форма начнет поражать детские организмы, которые сегодня переносят болезнь бессимптомно. К примеру, особенность штамма третьей волны – тромбоэмболия, которая наступает неожиданно. Пациент ковидного отделения, вроде, идет поправку, и вдруг в течение часа падает сатурация, человек начинает задыхаться, ИВЛ не помогает, так как микрососуды легких начинают забиваться микротромбами… Далее – летальный исход… Ответа, как вирус это делает, пока нет, - рассказала Алла Дробинская.
Главный инфекционист Бердска Людмила Бадальян сообщила, что сейчас смертность от коронавируса по сравнению со второй волной увеличилась в два раза, а в следующую волну прогнозируется рост еще на 35%. По словам врача, убивает не сам вирус, а последствия, поскольку он поражает практически все органы, которые потом крайне сложно, а порой невозможно восстановиться.
Лекарства от COVID-19 сегодня нет. Препараты, назначаемые по протоколу лечения врачами, несут только поддерживающее действие, а остальное зависит только от иммунитета конкретного организма. Повышение иммунитета - и есть цель вакцинации. Вакцина не защитит от нового вируса, но поможет его перенести легче или даже бессимптомно. После прививки оказываются в реанимации 3% пациентов, на которых антиковидная вакцина не действует.