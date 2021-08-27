Бердск в "красной зоне": На пороге четвертой волны коронавирса защиты в городе нет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бердск в "красной зоне": На пороге четвертой волны коронавирса защиты в городе нет

8:15:338/27/2021
0

Сейчас смертность о коронавируса по сравнению со второй волной увеличилась в два раза, а в следующую волну прогнозируется рост еще на 35%.

В ковидный госпиталь Бердска попадают тяжелые больные с коронавирусом

По показателю числа вакцинированных Бердск находится в «красной зоне». Об этом рассказала главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.

Добиться коллективному иммунитета к коронавирусу Бердск может лишь при вакцинации 51 110 горожан. На 26 августа прививку поставили чуть более 23 000 человек. Таким образом, город находится в «красной зоне», сделала вывод Дробинская.

Вместе с тем, по ее словам, количество зараженных за сутки снижается, третья волна коронавируса спадает. Однако главврач уверена, что осенью произойдет четвертая волна пандемии. Алла Дробинская еще раз  напомнила о том, что в Бердске открыты прививочные пункты, работают выездные бригады БЦГБ, готовые приехать на предприятие по заявке и ввести вакцину сотрудникам в массовом порядке.

Побывав накануне в Новом поселке, главврач горбольницы рассказала местным жителям об опасности коронавируса и необходимости вакцинации. По официальным данным, из 5200 поселковцев привились менее 700, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

-Вирус с каждой волной трансформируется, он ведет себя словно разумное существо, и поэтому его изучить и предсказать пока невозможно. У обновленных штаммов меняются симптомы заболевания, кардинально сокращается инкубационный период. Медики не исключают, что следующая форма начнет поражать детские организмы, которые сегодня переносят болезнь бессимптомно. К примеру, особенность штамма третьей волны – тромбоэмболия, которая наступает неожиданно. Пациент ковидного отделения, вроде, идет поправку, и вдруг в течение часа падает сатурация, человек начинает задыхаться, ИВЛ не помогает, так как микрососуды легких начинают забиваться микротромбами… Далее – летальный исход… Ответа, как вирус это делает, пока нет, - рассказала Алла Дробинская.

Главный инфекционист Бердска Людмила Бадальян сообщила, что сейчас смертность от коронавируса по сравнению со второй волной увеличилась в два раза, а в следующую волну прогнозируется рост еще на 35%. По словам врача, убивает не сам вирус, а последствия, поскольку он поражает практически все органы, которые потом крайне сложно, а порой невозможно восстановиться.

Лекарства от COVID-19 сегодня нет. Препараты, назначаемые по протоколу лечения врачами, несут только поддерживающее действие, а остальное зависит только от иммунитета конкретного организма. Повышение иммунитета - и есть цель вакцинации. Вакцина не защитит от нового вируса, но поможет его перенести легче или даже бессимптомно. После прививки оказываются в реанимации 3% пациентов, на которых антиковидная вакцина не действует.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Реальное фото Пугачевой потрясло россиян
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Названа средняя зарплата учителя в Москве: неожиданная сумма
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Тайланд без карантина пустят россиян с прививкой «Спутником V»
7:44:06 8/27/2021
В Тайланд без карантина пустят россиян с прививкой «Спутником V»
Из-за гранаты эвакуировали людей в новосибирском аэропорту Толмачево
7:29:46 8/27/2021
Из-за гранаты эвакуировали людей в новосибирском аэропорту Толмачево
В Госдуме хотят отказаться от МРОТ и опираться только на прожиточный минимум
7:22:56 8/27/2021
В Госдуме хотят отказаться от МРОТ и опираться только на прожиточный минимум
Что никогда нельзя делать верующему в великий праздник Успение Пресвятой Богородицы 28 августа?
7:20:27 8/27/2021
Что никогда нельзя делать верующему в великий праздник Успение Пресвятой Богородицы 28 августа?
Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой
7:08:57 8/27/2021
Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой
Аварийный дом рухнул в Новосибирске: Есть ли погибшие и пострадавшие, пока неизвестно
6:52:19 8/27/2021
Аварийный дом рухнул в Новосибирске: Есть ли погибшие и пострадавшие, пока неизвестно
За истязания детей 4 и 5 лет своей сожительницы под уголовное дело попал сельчанин в Новосибирской области
6:35:50 8/27/2021
За истязания детей 4 и 5 лет своей сожительницы под уголовное дело попал сельчанин в Новосибирской области
3 опасных дня в сентябре для метеопатов: мощные магнитные бури предсказывают специалисты
6:20:46 8/27/2021
3 опасных дня в сентябре для метеопатов: мощные магнитные бури предсказывают специалисты
Бродячие собаки напали на 7-летнего мальчика: Возбуждено уголовное дело
6:18:20 8/27/2021
Бродячие собаки напали на 7-летнего мальчика: Возбуждено уголовное дело
Эффектные поздравления с Днем дальнобойщика для властелинов дорог
6:15:10 8/27/2021
Эффектные поздравления с Днем дальнобойщика для властелинов дорог