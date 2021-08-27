Вернувшихся без масок туристов ловят в новосибирском аэропорту Толмачево
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Вернувшихся без масок туристов ловят в новосибирском аэропорту Толмачево

10:11:088/27/2021Фото: PIXNIO
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 Минэкономразвития провело объекты санаторно-курортной зоны в Бердске - все меры по соблюдению режима повышенной готовности в организациях соблюдаются. 

В Новосибирской области штрафуют прилетающих туристов

В Новосибирске прошло совещание в региональном правительстве под руководством замгубернатора Сергея Семка, на котором были подведены итоги проверок, направленных на контроль за соблюдением санитарных норм, направленных на противодействием распространению коронавируса.

Минэкономразвития провело 4 проверки объектов санаторно-курортной зоны в Бердске и Заельцовском бору, все меры по соблюдению режима повышенной готовности в организациях соблюдаются.

Самыми недисциплинированными гражданами оказались туристы, прибывающие с отдыха в аэропорт Толмачево. Причем граждане, которые направлялись на вылет из региона, находились в масках. По результатам проверки на 2 женщин были составлены протоколы, 30 человек были предупреждены об ответственности.

- Всего за прошедшую неделю в регионе было проверено 2 811 предприятий, организаций и других объектов пребывания граждан, выявлено 777 нарушений, составлено 250 административных протоколов, 218 дел направлено в суд, - сообщают в правительстве региона.

Кроме аэропорта, прошли проверки среди пассажиров наземного транспорта, в результате чего составлены 26 протоколов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердском городском суде снова началось рассмотрение дел по нарушителям масочного режима. А транспортный отдел мэрии - выходит на проверки пассажиров и водителей.

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