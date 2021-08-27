Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 170: Убито 18 американских солдат
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Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 170: Убито 18 американских солдат

8:34:308/27/2021
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Ответственность за теракты взяла на себя ячейка «ИГ-Хорасан» (запрещенная в РФ террористическая организация). В пятницу президент США Джо Байден заявил, что будет бомбить базы террористов где угодно и сколько будет нужно. 

Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 170

Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 170, сообщил 27 августа канал CBS News со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Количество раненных увеличилось до 200. Появилась новая информация о жертвах среди американских военных - число погибших выросло до 18 (ранее сообщалось о 13 убитых и 18 пострадавших).

Ранее сообщалось о 110 погибших. Среди талибов  28 погибших.

За 26 августа в Кабуле прогремело как минимум шесть взрывов. Все началось у столичного аэропорта, где самоподрыв совершили два террориста-смертника, а после началась стрельба по мирным жителям. Ответственность за теракты взяла на себя ячейка «ИГ-Хорасан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

В пятницу президент США Джо Байден заявил, что будет бомбить базы террористов где угодно и сколько будет нужно.

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