Скончалась Нинель Волкова, основатель женского движения в Новосибирской области

26 августа 2021 года стало известно о кончине общественного деятеля, яркой представительницы российского женского движения Нинель Волковой.
От своего имени и от имени членов правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Нинели Волковой.
Глава региона отметил, что Нинель Павловна была человеком высочайшего достоинства, примером активной гражданской позиции.
«Глубоко скорбим о невосполнимой утрате – уходу из жизни удивительной женщины, внесшей огромный вклад в развитие женского движения в нашем регионе», - сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
Нинель Павловна Волкова родилась в Новосибирске 22 октября 1930 года, всю свою жизнь посвятила служению на благо жителей города и Новосибирской области.
- Светлая память о Нинель Павловне навсегда сохранится в сердцах тех, кто с ней работал, кто её знал, ценил, любил и уважал, - сказал Травников.
Нинель Волкова в 1953 году окончила историко-филологический факультет государственного университета в Томске, работала школьным учителем и дошла по карьерной лестнице до заместителя заведующего кафедрой политэкономии высшей партийной школы Сибирского социально-политического института. Она стала одной из создательниц Союза женщин России, с 1991 года по 2008 год возглавляла региональное объединение.
- Её заслуги высоко оценены Российской Федерацией и Новосибирской областью – за развитие женского движения Нинель Павловна награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», другими высокими наградами и званиями, - сообщается на сайте правительства НСО.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает соболезнования родным и близким Нинель Павловны Волковой.